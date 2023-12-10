Общество 10.12.2023 в 13:43

В Бурятии напомнили, при каких температурах отменяют занятия в школах

Для учеников старших классов – с 38 градусов мороза
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии напомнили, при каких температурах отменяют занятия в школах

В администрации города напоминают, при каких температурах отменяются занятия в школах для разного возраста учащихся.

- ЗЗ-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;

- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;

- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;

- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;

- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.

«Родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя. В таком случае уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считаются пропусками по неуважительной причине», 

- отметили в мэрии Улан-Удэ.


Фото: Номер один

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