Общество 10.12.2023 в 13:43
В Бурятии напомнили, при каких температурах отменяют занятия в школах
Для учеников старших классов – с 38 градусов мороза
Текст: Евгения Гармаева
В администрации города напоминают, при каких температурах отменяются занятия в школах для разного возраста учащихся.
- ЗЗ-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;
- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;
- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;
- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;
- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.
«Родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя. В таком случае уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считаются пропусками по неуважительной причине»,
- отметили в мэрии Улан-Удэ.
Фото: Номер один