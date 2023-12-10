Общество 10.12.2023 в 17:53

Жители Улан-Удэ жалуются на опаздывающих в театры

«С каких пор перестало действовать правило трех звонков?», - спрашивают они
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Текст: Евгения Гармаева
Жители Улан-Удэ жалуются на опаздывающих в театры

В местном паблике «Аноним 03» опубликовали крик души улан-удэнца, который устал от опаздывающих в театры.

«С каких у нас пор перестало действовать правило трех звонков? Ходил в театр, начался концерт, так задолбали эти «опоздуны» - заходят и заходят. Здесь, конечно, есть и вина администрации театра, но не такая. Если ты не уважаешь себя, то (…) с тобой, но то, когда ты опаздываешь и вваливаешься в зал во время концерта или спектакля, ты же не только отвлекаешь зрителей, но и сбиваешь артистов с ритма. Ты купил билет явно не 5 минут назад, а заранее и прекрасно знаешь, во сколько начинается концерт, так что же ты не можешь распланировать так, чтобы прийти вовремя? То же самое происходит и с кино. Невозможно смотреть. Расписания в интернете в открытом доступе. Реально накипело, наш менталитет неисправим», 

- пишет житель.
Многие в комментариях согласились с мнением высказавшегося. Пост набрал 16 тысяч просмотров.

«Аналогично, сама стараюсь не опаздывать и очень раздражает, когда опаздывают другие и не только в театр», - пишет Лидия.

«Прав автор, действительно неприятно, когда вваливаются «опоздуны» и не уважают остальных зрителей, и артистов в театре. Невоспитанность, это, к сожалению, стало массово и не только в этом проявляется», - высказались там же.

Впрочем, другие посчитали, что дело вовсе не в невоспитанности, а в непредсказуемых пробках.

«Это из-за пробок, они же начинаются внезапно. Никогда не знаешь, будет вечером пробка или нет», - пишет Михаил.

«Какие все нервные! Вы, видимо, живете рядом с этим театром , или в двух остановках. Люди часами до дома добраться не могут, не то, что в театр», - добавляют в комментариях


Фото: Номер один
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театр. культура

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