Общество 11.12.2023 в 09:00

Деньги от продажи квартиры и единое пособие

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Текст: Номер один
Деньги от продажи квартиры и единое пособие
Pixabay

Вопрос: «Хотим продать квартиру. Будут ли учитываться деньги от продажи при оформлении единого пособия на детей?»

Дарья Воронова

Если вы продали квартиру или любое другое имущество, полученные деньги учтут при оформлении единого пособия. При этом проверят ваши доходы за год, начиная с месяца, предшествующего дате подачи заявления. Например, если вы обратитесь за выплатой в октябре, доходы учтут за период с сентября прошлого года до сентября, текущего включительно.

Напомним, на пособие имеет право семья, в которой:

- ежемесячные доходы на каждого члена ниже регионального прожиточного минимума;

- все трудоустроены или не работают по уважительной причине, например из-за болезни или службы в армии.

Чтобы понять, имеете ли вы право на выплату, доходы вашей семьи за год разделят на 12 месяцев и на количество ее членов.

Как оформить пособие?

Подайте заявление через «Госуслуги», в Соцфонде или МФЦ. Вам понадобятся документы: паспорта - свой и супруга/супруги, свидетельство о браке или разводе, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, реквизиты банковского счета, справки о доходах, имуществе, с места работы или учебы.

Заявку рассмотрят в течение 10–30 рабочих дней. Если ее одобрят, первая выплата придет в течение пяти рабочих дней.

 

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