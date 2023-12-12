Собака-проводник для человека с инвалидностью

Вопрос: «Как человеку с инвалидностью получить собаку-проводника?»

Отвечает Минтруд:

- Получить четвероногого помощника может человек с инвалидностью по зрению, если запись об этом есть в его индивидуальной программе реабилитации.

Заявление на получение обученной собаки может подать как сам гражданин, так и его представитель:

- в отделении Соцфонда по месту фактического проживания;

- через портал Госуслуг;

- через МФЦ;

- по почте.

Для подачи заявления нужны следующие документы:

- паспорт гражданина (свидетельство о рождении - на ребенка до 14 лет);

- ИПРА, если она была разработана ранее 2016 года;

- если заявление подает представитель человека с инвалидностью, понадобится его паспорт и доверенность (если представитель - родитель ребенка с инвалидностью, достаточно свидетельства о рождении).

Далее необходимо дождаться приглашения в школу собак-проводников для получения собаки.

Четвероного помощника подберут с учетом индивидуальных особенностей хозяина, а еще - их научат общаться друг с другом.

Собака-проводник предоставляется гражданину с инвалидностью бесплатно, ее нельзя продать или подарить.