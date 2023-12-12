Собака-проводник для человека с инвалидностью
Вопрос: «Как человеку с инвалидностью получить собаку-проводника?»
Отвечает Минтруд:
- Получить четвероногого помощника может человек с инвалидностью по зрению, если запись об этом есть в его индивидуальной программе реабилитации.
Заявление на получение обученной собаки может подать как сам гражданин, так и его представитель:
- в отделении Соцфонда по месту фактического проживания;
- через портал Госуслуг;
- через МФЦ;
- по почте.
Для подачи заявления нужны следующие документы:
- паспорт гражданина (свидетельство о рождении - на ребенка до 14 лет);
- ИПРА, если она была разработана ранее 2016 года;
- если заявление подает представитель человека с инвалидностью, понадобится его паспорт и доверенность (если представитель - родитель ребенка с инвалидностью, достаточно свидетельства о рождении).
Далее необходимо дождаться приглашения в школу собак-проводников для получения собаки.
Четвероного помощника подберут с учетом индивидуальных особенностей хозяина, а еще - их научат общаться друг с другом.
Собака-проводник предоставляется гражданину с инвалидностью бесплатно, ее нельзя продать или подарить.