Возврат работодателю денег за обучение

Вопрос: «Если работник прошел обучение за счет компании, должен ли работник вернуть деньги за обучение, которое он прошел за счет компании?»

Виктор Дмитриевич Т.

Отвечает Роструд:

- Работник, обучавшийся за счет средств работодателя, обязан возместить затраты на свое обучение в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя.

Вопрос о порядке возмещения работодателю расходов на обучение при «досрочном» увольнении приписывается либо в трудовом договоре, либо в соглашении об обучении. Если такой порядок сторонами не урегулирован и работник не согласен добровольно возместить затраты на обучение при увольнении, то возмещение затрат производится в порядке, который установлен ТК РФ для возмещения ущерба, причиненного по вине работника работодателю, а именно: путем взыскания суммы затрат на обучение, не превышающей среднего месячного заработка работника, производится по распоряжению работодателя.

Если сумма затрат на обучение превышает средний месячный заработок работника, то вопрос решается через суд.

Возмещение затрат исчисляется пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.

Работник не должен возмещать работодателю расходы на обучение, если:

- работник не заключал с работодателем соглашение об обучении;

- трудовым договором не предусмотрено условие об отработке работником определенного срока после обучения, оплаченного работодателем.