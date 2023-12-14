Сбор денег родительским комитетом

Вопрос: «Имеет ли право родительский комитет собирать деньги?»

Все взносы для членов родительского комитета только добровольные. Если вы не сдали деньги и вашего ребенка за это стали стыдить или лишать каких-то прав, пожалуйтесь директору школы. А если это не поможет - в Минпросвещения или прокуратуру.

Как лучше организовать сбор средств?

Лучше всего оформить все в письменном виде. Но можно договориться и устно. Даже сдавая деньги без документа, вы заключаете с организаторами договор, пусть и устный, поэтому можете в любой момент узнать, как тратят ваши деньги.

Как узнать, на что пошли взносы?

Первым делом просто спросите. Родительский комитет должен предоставить все чеки и квитанции. Если остались без ответа, направьте письменный запрос организаторам.

Какой статус у родительского комитета?

Закон «Об образовании» дает родителям право объединятся в инициативные группы, но круг вопросов, которыми они могут заниматься, не оговаривается. Лучше всего попросить школу, чтобы она локальными актами установила статус объединения и список его полномочий.

Что делать, если родительский комитет не хочет отчитываться за потраченные деньги?

Сначала предупредите их об ответственности - вплоть до уголовной. Обычно и деньги, и отчеты находятся после первого предупреждения. Если подозреваете растрату, по закону вы можете обратиться в полицию. А если и это не поможет, обращайтесь в суд, оформив коллективный иск вместе с другими родителями.

Как избежать разбирательств?

Лучше всего заранее договоритесь и установите правила, как родительский комитет будет собирать деньги и отчитываться за траты.