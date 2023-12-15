Правила перевозки детей в автомобиле

Вопрос: "Как правильно перевозить детей в авто?"

Ремни безопасности в машине рассчитаны на взрослого человека, поэтому детей до 7 лет можно перевозить только в автокресле, которое соответствуют росту и весу. Держать ребенка на руках тоже нельзя: при ударе даже самые сильные руки его не удержат.

С 7 до 11 лет - на заднем сиденье. Детей старше 7 лет можно перевозить на заднем сиденье без детского кресла. Достаточно пристегнуть ремнем безопасности.

На переднем сиденье можно перевозить детей до 11 лет включительно только в автокресле. Отключите переднюю подушку безопасности на месте пассажира, если кресло стоит спинкой вперед по ходу движения. Если при ударе подушка сработает, она может опрокинуть кресло вместе с ребенком.

В 2017 году правила дорожного движения изменили, расширив понятие детских удерживающих устройств. С тех пор устройства должны подходить под рост и вес ребенка.

Детские кресла отличаются прежде всего по росту и весу детей, на которых они рассчитаны: для детей до 1 года; до 7 лет; от 7 до 12 лет; после 12 лет. Отдельный вид кресел - бустер для детей старше 7 лет. Он делает посадку ребенка выше - ремни находятся на груди, а не на горле. Бустер дешевле, но не рекомендуется использовать бустер для детей ростом ниже 125 см и весом менее 22 кг. Бустер не поддерживает спину, что может навредить развитию позвоночника.

Если инспектор ГИБДД заметит, что ребенок пристегнут в машине не по правилам, едет без специального кресла или кресло без сертификата - выпишет штраф 3000 рублей.

Помните, что нельзя оставлять ребенка в машине!

Прежде всего это небезопасно для самого ребенка. Причин травмирования или гибели может быть несколько:

- перегрелся или замерз. У младенцев терморегуляция работает не так хорошо, как у взрослого;

- запутался в ремнях - задохнулся;

- играл стеклоподъемником - может зажать часть тела, нарушится кровоток, чревато отмиранием тканей;

- играл с ручным тормозом - машина укатилась и столкнулась с препятствием;

- эвакуатор может забрать машину на штрафстоянку, тогда ребенок останется в ней надолго. Дальнейшие события могут быть такими, как описаны выше.

По правилам детей младше 7 лет в машине оставлять запрещено. За нарушение оштрафуют по ст. 12.19 КоАП на 500 рублей. Если родитель знал, что у него в машине ребенок, оставил его там и суд докажет опасность для жизни, наказание - от 80 000 рублей до года тюрьмы.