Общество 11.12.2023 в 07:06
В Улан-Удэ отменили занятия у 1-4 классов первой смены
Сейчас за окном -34 градуса
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за холодов отменены занятия для 1-4 классов первой смены. Как сообщили в Комитете по образованию мэрии, сейчас температура воздуха в городе составляет -34 градуса.
«Напоминаем, что, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя», - отметили в комитете.
Фото: «Номер один»
«Напоминаем, что, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя», - отметили в комитете.
Фото: «Номер один»
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