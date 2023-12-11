В Улан-Удэ отменили занятия у 1-4 классов первой смены

В Улан-Удэ из-за холодов отменены занятия для 1-4 классов первой смены. Как сообщили в Комитете по образованию мэрии, сейчас температура воздуха в городе составляет -34 градуса.«Напоминаем, что, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя», - отметили в комитете.Фото: «Номер один»