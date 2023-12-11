Общество 11.12.2023 в 09:24

В Улан-Удэ придомовую территорию очистили только после вмешательства прокуратуры

Управляющей компании внесли представление об устранении нарушений
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ придомовую территорию очистили только после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ по поступившей информации провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления.
Установлено, что придомовая территория многоквартирных домов № 8, 10 по ул. Модогоева г. Улан-Удэ была захламлена значительными объемами строительного мусора. Вопреки требованиям закона управляющая организация меры по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных домов не принимала.

В этой связи прокурор района директору управляющей компании внес представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого организован и осуществлен вывоз 1 тыс. куб.м. мусора с придомовой территории жилых домов.

По постановлению прокуратуры руководителя организации привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), ему назначили предупреждение.
 

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