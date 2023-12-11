В Улан-Удэ придомовую территорию очистили только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ по поступившей информации провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления.Установлено, что придомовая территория многоквартирных домов № 8, 10 по ул. Модогоева г. Улан-Удэ была захламлена значительными объемами строительного мусора. Вопреки требованиям закона управляющая организация меры по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных домов не принимала.В этой связи прокурор района директору управляющей компании внес представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого организован и осуществлен вывоз 1 тыс. куб.м. мусора с придомовой территории жилых домов.По постановлению прокуратуры руководителя организации привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), ему назначили предупреждение.