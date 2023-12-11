Общество 11.12.2023 в 09:31
В Монголии переписывают скот
По данным 2022 года, поголовье скота в стране достигло 71,1 млн голов
Текст: Номер один
В Монголии началась Национальная перепись поголовья скота 2023 года. Результаты 10-дневной переписи используются для расчетов и исследований на макроуровне, также в качестве основного источника информации для разработки аграрной политики и принятия решений в секторе, сообщает МОНЦАМЭ.
Кроме того, данные переписи будут использоваться в качестве справочной информации для участия в льготах и программах, предоставляемых правительством в области животноводства, гарантии для юридических органов в случае возникновения различного рода имущественных споров и доказательства для получения страховки, компенсации за стихийные бедствия и страховых выплат по услугам социального страхования, реализуемых в сфере животноводства.
Также результаты переписи могут стать базовой информацией для получения банковских, финансовых и социальных услуг, а также использоваться в качестве справочной информации при поездках в зарубежные страны.
Перепись скота в Монголии начали ежегодно проводить с 1961 года. На сельскохозяйственный сектор приходится около 13% валового внутреннего продукта Монголии, из которых на сектор животноводства приходится около 92%.
В ходе переписи будут определены следующие показатели: рост и сокращение поголовья скота, изменение структуры стада; производство животноводческой продукции;
добавленная стоимость в секторе животноводства; наличие пастбищ, сена и кормов для скота; регистрация скважины или колодца; условия животноводства и местное развитие; семьи скотоводов и их занятость.
Напомним, по окончательным результатам переписи 2022 года поголовье скота в стране достигло 71,1 млн голов, из которых: 4,8 млн лошадей, 5,5 млн крупного рогатого скота, 32,7 млн овец, 27,6 млн коз, 470,5 тыс. верблюдов.
Фото: montsame.mn
Кроме того, данные переписи будут использоваться в качестве справочной информации для участия в льготах и программах, предоставляемых правительством в области животноводства, гарантии для юридических органов в случае возникновения различного рода имущественных споров и доказательства для получения страховки, компенсации за стихийные бедствия и страховых выплат по услугам социального страхования, реализуемых в сфере животноводства.
Также результаты переписи могут стать базовой информацией для получения банковских, финансовых и социальных услуг, а также использоваться в качестве справочной информации при поездках в зарубежные страны.
Перепись скота в Монголии начали ежегодно проводить с 1961 года. На сельскохозяйственный сектор приходится около 13% валового внутреннего продукта Монголии, из которых на сектор животноводства приходится около 92%.
В ходе переписи будут определены следующие показатели: рост и сокращение поголовья скота, изменение структуры стада; производство животноводческой продукции;
добавленная стоимость в секторе животноводства; наличие пастбищ, сена и кормов для скота; регистрация скважины или колодца; условия животноводства и местное развитие; семьи скотоводов и их занятость.
Напомним, по окончательным результатам переписи 2022 года поголовье скота в стране достигло 71,1 млн голов, из которых: 4,8 млн лошадей, 5,5 млн крупного рогатого скота, 32,7 млн овец, 27,6 млн коз, 470,5 тыс. верблюдов.
Фото: montsame.mn