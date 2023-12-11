Общество 11.12.2023 в 09:31

В Монголии переписывают скот

По данным  2022 года, поголовье скота в стране достигло 71,1 млн голов
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Текст: Номер один
В Монголии переписывают скот
В Монголии началась Национальная перепись поголовья скота 2023 года. Результаты 10-дневной переписи используются для расчетов и исследований на макроуровне, также в качестве основного источника информации для разработки аграрной политики и принятия решений в секторе, сообщает МОНЦАМЭ.

Кроме того, данные переписи будут использоваться в качестве справочной информации для участия в льготах и программах, предоставляемых правительством в области животноводства, гарантии для юридических органов в случае возникновения различного рода имущественных споров и доказательства для получения страховки, компенсации за стихийные бедствия и страховых выплат по услугам социального страхования, реализуемых в сфере животноводства.

Также результаты переписи могут стать базовой информацией для получения банковских, финансовых и социальных услуг, а также использоваться в качестве справочной информации при поездках в зарубежные страны.

Перепись скота в Монголии начали ежегодно проводить с 1961 года. На сельскохозяйственный сектор приходится около 13% валового внутреннего продукта Монголии, из которых на сектор животноводства приходится около 92%.


В ходе переписи будут определены следующие показатели: рост и сокращение поголовья скота, изменение структуры стада;  производство животноводческой продукции;
добавленная стоимость в секторе животноводства;  наличие пастбищ, сена и кормов для скота; регистрация скважины или колодца; условия животноводства и местное развитие; семьи скотоводов и их занятость.

Напомним, по окончательным результатам переписи 2022 года поголовье скота в стране достигло 71,1 млн голов, из которых: 4,8 млн лошадей, 5,5 млн крупного рогатого скота, 32,7 млн овец, 27,6 млн коз, 470,5 тыс. верблюдов.

Фото: montsame.mn
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