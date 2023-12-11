Общество 11.12.2023 в 10:03

Право на охоту подтвердит экзамен

Депутаты Госдумы единогласно приняли в окончательном чтении законопроект об обязательной сдаче охотминимума
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Право на охоту подтвердит экзамен
Законопроект об обязательной сдаче охотминимума для получения охотничьего билета рассмотрен и единогласно одобрен депутатами Госдумы в третьем окончательном чтении. Нововведения включают обучение и тестирование желающих получить охотничий билет на знание техники безопасности, основы биологии диких животных и другие важные вопросы, сообщила пресс-служба минприроды России.

«Сегодня, чтобы получить охотничий билет, необходимо расписаться, что ознакомлен с требованиями охотминимума. Такая процедура не предусматривает обязательного изучения требований, не гарантирует при получении билета приобретение гражданином минимального, необходимого ему для охоты набора знаний и навыков, и является формальной. Вводимый охотминимум, который будет представлять собой проверку знаний с помощью тестов, позволит повысить уровень квалификации будущих охотников», - сказал директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства минприроды России Андрей Филатов.
  
Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Зариф Байгускаров отметил, что незнание охотминимума влечёт различные нарушения  при осуществлении охоты. По его данным, в год их число достигает 50 тысяч.

Законопроектом предлагается в каждом регионе России создать на базе профильного органа исполнительной власти комиссию, которая будет  проверять знания требований охотминимума в формате тестирования. Тест будет состоять из 100-200 вопросов на знание правил охоты, техники безопасности, правил обращения с орудиями охоты, основ биологии диких животных и другое.

«По моему глубокому убеждению, это нововведение принципиальное и очень важное. Оно отсеет любителей «чисто пострелять» во всё, что движется в лесу, и обеспечит более высокий уровень соблюдения техники безопасности при обращении с охотничьим огнестрельным оружием», - считает эксперт, редактор «Русского охотничьего журнала» Анатолий Можаров.

Подготовка к тестированию может быть самостоятельной, так и при помощи саморегулируемых организаций.

«Речь, прежде всего, идёт о безопасности. Незнание правил приводит к тому, что охотники стреляют в условиях плохой видимости или на шум, что категорически недопустимо. Как результат – трагедии. Кроме того, охотник должен уметь идентифицировать виды животных. Иначе вольно или невольно он становится браконьером. Это нужно исключать, поскольку такой подход приносит серьёзный урон животному миру, приводит к отстрелу краснокнижных животных», - считает доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского аграрного университета им. А.А. Ижевского Юрий Вашукевич.

Ведение государственного охотхозяйственного реестра, а также реестра недобросовестных охотпользователей будет осуществляться в рамках единой федеральной государственной информационной системы. Также цифровизация позволит исключить наличие у человека несколько охотничьих билетов, которые он мог оформить в разных регионах.

«Проект закона создаёт серьёзное дополнительное препятствие для нарушителей охотничьего законодательства. И это правильно», - заключил Анатолий Можаров.

Фото: pixabay.com
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