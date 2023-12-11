Общество 11.12.2023 в 10:30
Тигр-убийца терроризирует жителей села
Он порвал несколько собак, теперь сельчане боятся и за свою жизнь
Текст: Ольга Лазарева
Тигр-убийца терроризирует жителей села Дмитриевка Приморского края. Только за последние сутки он съел несколько собак — местные жители боятся, что вскоре хищник может напасть и на них, сообщает Mash
Вчера вечером амурский тигр пробрался на территорию дома на улице Мира и загрыз сторожевого пса на глазах у его 55-летнего хозяина. Мужчина хотел побежать на помощь, но, к счастью, его остановила супруга. Сказала: лучше он, чем ты. И закрыла дверь на замок.
После - они позвонили в полицию и сотрудникам охотнадзора. Те обработали информацию, вооружились и отправились на поиски краснокнижного убийцы. Со слов местных, последний раз видели тигра под окнами больше 50 лет назад. Для справки: в этот понедельник (4 декабря) ещё один тигр загрыз пенсионера в посёлке Обор Хабаровского Края — мужчина пытался защитить своего сторожевого пса.
Вчера вечером амурский тигр пробрался на территорию дома на улице Мира и загрыз сторожевого пса на глазах у его 55-летнего хозяина. Мужчина хотел побежать на помощь, но, к счастью, его остановила супруга. Сказала: лучше он, чем ты. И закрыла дверь на замок.
После - они позвонили в полицию и сотрудникам охотнадзора. Те обработали информацию, вооружились и отправились на поиски краснокнижного убийцы. Со слов местных, последний раз видели тигра под окнами больше 50 лет назад. Для справки: в этот понедельник (4 декабря) ещё один тигр загрыз пенсионера в посёлке Обор Хабаровского Края — мужчина пытался защитить своего сторожевого пса.
Тегиобщество