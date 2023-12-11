Общество 11.12.2023 в 10:43

Сегодня в Бурятии в одном из сел зафиксирована температура в -49

Сельчане соревнуются - у кого холоднее
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Текст: Ольга Лазарева
Сегодня в Бурятии в одном из сел зафиксирована температура в -49
Сегодня жители республики делятся фотоснимками термометров и рассказывают друг другу о том, какая температура у них в районе или селе. 

Так, в паблике Аноним 03, опубликовали пост с фотоснимком термометра. 

«-49 в Окинском районе», - коротко подписал фото автор поста. 

В комментариях к посту люди стали делиться своими показателями: 

- Заиграевский район: -50 

- Селенгинской район: -42

- Давайте, давайте, догоняем Якутию!

- Живём в Сибири летом +40 зимой -50 не пропадём, никогда нигде в этом наша сила и характер! – пишут пользователи. 

Также морозно в селе Боргой Джидинского района. Газета «Джидинка» поделилась фотоснимком, где термометр показывает более 45 градусов мороза. «Наверное, это будет рекорд!» - подписано фото. 

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Напомним, сегодня в Улан-Удэ из-за холодов отменены занятия для 1-4 классов первой смены. Как сообщили в Комитете по образованию мэрии, температура воздуха в городе утром составляла -34 градуса.

Фото: Аноним 03, газета "Джидинка" 
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