Общество 11.12.2023 в 10:43
Сегодня в Бурятии в одном из сел зафиксирована температура в -49
Сельчане соревнуются - у кого холоднее
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня жители республики делятся фотоснимками термометров и рассказывают друг другу о том, какая температура у них в районе или селе.
Так, в паблике Аноним 03, опубликовали пост с фотоснимком термометра.
«-49 в Окинском районе», - коротко подписал фото автор поста.
В комментариях к посту люди стали делиться своими показателями:
- Заиграевский район: -50
- Селенгинской район: -42
- Давайте, давайте, догоняем Якутию!
- Живём в Сибири летом +40 зимой -50 не пропадём, никогда нигде в этом наша сила и характер! – пишут пользователи.
Также морозно в селе Боргой Джидинского района. Газета «Джидинка» поделилась фотоснимком, где термометр показывает более 45 градусов мороза. «Наверное, это будет рекорд!» - подписано фото.
Напомним, сегодня в Улан-Удэ из-за холодов отменены занятия для 1-4 классов первой смены. Как сообщили в Комитете по образованию мэрии, температура воздуха в городе утром составляла -34 градуса.
Фото: Аноним 03, газета "Джидинка"
Так, в паблике Аноним 03, опубликовали пост с фотоснимком термометра.
«-49 в Окинском районе», - коротко подписал фото автор поста.
В комментариях к посту люди стали делиться своими показателями:
- Заиграевский район: -50
- Селенгинской район: -42
- Давайте, давайте, догоняем Якутию!
- Живём в Сибири летом +40 зимой -50 не пропадём, никогда нигде в этом наша сила и характер! – пишут пользователи.
Также морозно в селе Боргой Джидинского района. Газета «Джидинка» поделилась фотоснимком, где термометр показывает более 45 градусов мороза. «Наверное, это будет рекорд!» - подписано фото.
Напомним, сегодня в Улан-Удэ из-за холодов отменены занятия для 1-4 классов первой смены. Как сообщили в Комитете по образованию мэрии, температура воздуха в городе утром составляла -34 градуса.
Фото: Аноним 03, газета "Джидинка"
ТегиОбщество