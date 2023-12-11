Общество 11.12.2023 в 10:46
Два псевдоломбарда из Бурятии пополнили список Банка России
Они вошли в число организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
Текст: Номер один
В ноябре две компании из Бурятии в ноябре включены в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обе организации маскировались под ломбарды, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.
«Перед тем, как занимать деньги в ломбарде, важно убедиться, что он легально работает на финансовом рынке. Проверить компанию можно по реестру Банка России. Если организации в нем нет, скорее всего это мошенники. Связываться с подобной организацией опасно — высок риск не только переплатить проценты, но и потерять заложенное имущество», — обращает внимание управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России Наталья Эйрих. — В настоящем ломбарде обязаны застраховать вашу вещь и выдать залоговый билет с индивидуальными условиями займа и подробной информацией о залоге. В табличной форме указывается размер займа, срок его возврата, процентная ставка, название и подробное описание вещи, сумма ее оценки. Рекомендую также проверить полную стоимость займа — то есть, максимальную переплату — она написана на первой странице залогового билета в правом верхнем углу».
Наталья Эйрих также обращает внимание, что в легальных компаниях полная стоимость займа не может превышать среднее значение по рынку более чем на треть. Банк России публикует среднерыночные и максимальные значения полной стоимости кредита на сайте ежеквартально.
Фото: «Номер один»
«Перед тем, как занимать деньги в ломбарде, важно убедиться, что он легально работает на финансовом рынке. Проверить компанию можно по реестру Банка России. Если организации в нем нет, скорее всего это мошенники. Связываться с подобной организацией опасно — высок риск не только переплатить проценты, но и потерять заложенное имущество», — обращает внимание управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России Наталья Эйрих. — В настоящем ломбарде обязаны застраховать вашу вещь и выдать залоговый билет с индивидуальными условиями займа и подробной информацией о залоге. В табличной форме указывается размер займа, срок его возврата, процентная ставка, название и подробное описание вещи, сумма ее оценки. Рекомендую также проверить полную стоимость займа — то есть, максимальную переплату — она написана на первой странице залогового билета в правом верхнем углу».
Наталья Эйрих также обращает внимание, что в легальных компаниях полная стоимость займа не может превышать среднее значение по рынку более чем на треть. Банк России публикует среднерыночные и максимальные значения полной стоимости кредита на сайте ежеквартально.
Фото: «Номер один»
Тегифинансы лобарды Банк России