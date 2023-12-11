Общество 11.12.2023 в 10:53
В Бурятии сообщили о гибели одного из двух братьев, участвующих в спецоперации
В мае 2023 года Алексей Фоменко добровольцем ушел на СВО
Текст: Андрей Константинов
23 ноября в ходе специальной военной операции погиб житель Мухоршибирского района Алексей Фоменко. Об этом сообщили на странице администрации района в соцсетях.
Алексей Фоменко родился 10 февраля 1988 года. Учился в Харашибирской школе.
«У него было много друзей, в памяти, которых он навсегда останется отзывчивым и жизнерадостным, умеющим дружить, готовым всегда прийти на помощь. Алексей рос отзывчивым и общительным мальчиком, всегда отличался доброжелательным отношением к людям, принимал активное участие в общественной жизни класса», вспоминают учителя.
После окончания школы в 2005 году Алексей Фоменко поступил в СПТУ №27 в селе Мухоршибирь, где получил права тракториста-машиниста. В 2006 году был призван в ряды Российской армии, служил в войсках ПВО. После армии трудился в колхозе «Родина», ИП Гарипов Н.М., создал семью.
В мае 2023 года Алексей Фоменко принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции.
У Алексея остались отец, жена и сын, сестра и старший брат, который также принимает участие в спецоперации.
«Жители села навсегда запомнят его светлую улыбку и уважительное отношение к людям. Алексей принимал активное участие в культурной и спортивной жизни села и района. Входил в состав волейбольной команды села, занимался гиревым спортом. Был награжден грамотами, медалями. Алексей был очень лёгкий на подъем. Старался добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, рассказывают односельчане», сообщается на странице администрации.
Прощание с Алексеем Фоменко прошло 9 декабря в селе Харашибирь.
Фото: Администрация Мухоршибирского района
Алексей Фоменко родился 10 февраля 1988 года. Учился в Харашибирской школе.
«У него было много друзей, в памяти, которых он навсегда останется отзывчивым и жизнерадостным, умеющим дружить, готовым всегда прийти на помощь. Алексей рос отзывчивым и общительным мальчиком, всегда отличался доброжелательным отношением к людям, принимал активное участие в общественной жизни класса», вспоминают учителя.
После окончания школы в 2005 году Алексей Фоменко поступил в СПТУ №27 в селе Мухоршибирь, где получил права тракториста-машиниста. В 2006 году был призван в ряды Российской армии, служил в войсках ПВО. После армии трудился в колхозе «Родина», ИП Гарипов Н.М., создал семью.
В мае 2023 года Алексей Фоменко принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции.
У Алексея остались отец, жена и сын, сестра и старший брат, который также принимает участие в спецоперации.
«Жители села навсегда запомнят его светлую улыбку и уважительное отношение к людям. Алексей принимал активное участие в культурной и спортивной жизни села и района. Входил в состав волейбольной команды села, занимался гиревым спортом. Был награжден грамотами, медалями. Алексей был очень лёгкий на подъем. Старался добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, рассказывают односельчане», сообщается на странице администрации.
Прощание с Алексеем Фоменко прошло 9 декабря в селе Харашибирь.
Фото: Администрация Мухоршибирского района
Тегиспецоперация