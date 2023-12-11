В Бурятии сообщили о гибели одного из двух братьев, участвующих в спецоперации

23 ноября в ходе специальной военной операции погиб житель Мухоршибирского района Алексей Фоменко. Об этом сообщили на странице администрации района в соцсетях.Алексей Фоменко родился 10 февраля 1988 года. Учился в Харашибирской школе.«У него было много друзей, в памяти, которых он навсегда останется отзывчивым и жизнерадостным, умеющим дружить, готовым всегда прийти на помощь. Алексей рос отзывчивым и общительным мальчиком, всегда отличался доброжелательным отношением к людям, принимал активное участие в общественной жизни класса», вспоминают учителя.После окончания школы в 2005 году Алексей Фоменко поступил в СПТУ №27 в селе Мухоршибирь, где получил права тракториста-машиниста. В 2006 году был призван в ряды Российской армии, служил в войсках ПВО. После армии трудился в колхозе «Родина», ИП Гарипов Н.М., создал семью.В мае 2023 года Алексей Фоменко принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции.У Алексея остались отец, жена и сын, сестра и старший брат, который также принимает участие в спецоперации.«Жители села навсегда запомнят его светлую улыбку и уважительное отношение к людям. Алексей принимал активное участие в культурной и спортивной жизни села и района. Входил в состав волейбольной команды села, занимался гиревым спортом. Был награжден грамотами, медалями. Алексей был очень лёгкий на подъем. Старался добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, рассказывают односельчане», сообщается на странице администрации.Прощание с Алексеем Фоменко прошло 9 декабря в селе Харашибирь.Фото: Администрация Мухоршибирского района