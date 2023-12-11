В селе Бурятии отключили уличное освещение из-за дефицита бюджета

Злободневный вопрос задали жители одного из поселений Бичурского района: «Вопрос к главе администрации "Шанагинское". Почему у нас не горят фонари? Раньше они горели, сейчас зима, рано темнеет. Хотя с народа собирали самообложение».Как сообщает Бичура-инфо.24/7, глава МО СП «Шанагинское» Солбон Раднаев ответил на вопрос сельчан так: «В связи с дефицитом бюджета нет возможности подключения уличного освещения, все зависит от собираемости налогов. Самооблажение в сумме 5400 руб. израсходовали на ликвидацию скотомогильника».Зато глава поселения обнадежил сельчан ближайшей перспективой: «Планируем к новогодним праздничным дням подключить ночное уличное освещение.