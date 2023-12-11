Общество 11.12.2023 в 11:18
В селе Бурятии отключили уличное освещение из-за дефицита бюджета
Жителям пообещали, что фонари включат ближе к новогодним праздникам
Текст: Ольга Лазарева
Злободневный вопрос задали жители одного из поселений Бичурского района: «Вопрос к главе администрации "Шанагинское". Почему у нас не горят фонари? Раньше они горели, сейчас зима, рано темнеет. Хотя с народа собирали самообложение».
Как сообщает Бичура-инфо.24/7, глава МО СП «Шанагинское» Солбон Раднаев ответил на вопрос сельчан так: «В связи с дефицитом бюджета нет возможности подключения уличного освещения, все зависит от собираемости налогов. Самооблажение в сумме 5400 руб. израсходовали на ликвидацию скотомогильника».
Зато глава поселения обнадежил сельчан ближайшей перспективой: «Планируем к новогодним праздничным дням подключить ночное уличное освещение.
Как сообщает Бичура-инфо.24/7, глава МО СП «Шанагинское» Солбон Раднаев ответил на вопрос сельчан так: «В связи с дефицитом бюджета нет возможности подключения уличного освещения, все зависит от собираемости налогов. Самооблажение в сумме 5400 руб. израсходовали на ликвидацию скотомогильника».
Зато глава поселения обнадежил сельчан ближайшей перспективой: «Планируем к новогодним праздничным дням подключить ночное уличное освещение.
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