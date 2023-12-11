Общество 11.12.2023 в 11:29
В Улан-Удэ отменили занятия для учеников начальных классов второй смены
На 11 утра температура в городе составляла -33 градуса
Текст: Андрей Константинов
Занятия второй смены для учеников 1-4 классов школ Улан-Удэ отменяются в связи температурой воздуха на улице -33 градуса. Об этом сообщили в Комитете по образованию мэрии города.
Напомним, ранее были отменены занятия у учеников 1-4 классов первой смены.
Как отмечают в Комитете по образованию, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.
Фото: «Номер один»
Напомним, ранее были отменены занятия у учеников 1-4 классов первой смены.
Как отмечают в Комитете по образованию, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.
Фото: «Номер один»
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