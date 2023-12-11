Общество 11.12.2023 в 11:55
В Улан-Удэ есть люди, которым не холодно даже в такие морозы
Парень в кроссовках и шортах шокировал горожан
Текст: Ольга Лазарева
Аварком Батор Артыков опубликовал в своем Телеграмм-канале видео, от которого всем зрителям поневоле стало очень холодно. Недалеко от БГУ, на пешеходном переходе молодой парень стоял без шапки, в шортах и кроссовках. На нем легкая куртка и солнцезащитные очки.
- Походу спор проиграл.
- Могу одеждой помочь. Как с ним связаться?
- У него колготки с начесом, обманки под капронки. Девушки знают о таких.
- Бедняга, надеюсь ему дал кто-нибудь зимние вещи, - пишут в комментариях горожане.
Кстати, по молодому человеку вовсе невидно, что ему холодно. Связано ли такая манера одеваться с аномально крепким здоровьем, или парню просто нечего надеть – так и осталось секретом.
Фото: скриншот с видео
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