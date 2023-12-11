В Улан-Удэ есть люди, которым не холодно даже в такие морозы

Аварком Батор Артыков опубликовал в своем Телеграмм-канале видео, от которого всем зрителям поневоле стало очень холодно. Недалеко от БГУ, на пешеходном переходе молодой парень стоял без шапки, в шортах и кроссовках. На нем легкая куртка и солнцезащитные очки.

- Походу спор проиграл.

- Могу одеждой помочь. Как с ним связаться?

- У него колготки с начесом, обманки под капронки. Девушки знают о таких.

- Бедняга, надеюсь ему дал кто-нибудь зимние вещи, - пишут в комментариях горожане.

Кстати, по молодому человеку вовсе невидно, что ему холодно. Связано ли такая манера одеваться с аномально крепким здоровьем, или парню просто нечего надеть – так и осталось секретом.

Фото: скриншот с видео