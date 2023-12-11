Общество 11.12.2023 в 11:59
В Улан-Удэ временно закрыты три кафе с шаурмой
В них выявлена антисанитария и нарушениях других требований к общепиту
Текст: Номер один
В Улан-Удэ за грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей, приостановлена деятельность фаст-фудов с шаурмой: кафе быстрого питания «Shaurmeals» (ул. Ранжурова, 8); павильон быстрого питания «Империя Денер» (ул. Бабушкина, 34 «б»); кафе быстрого питания «Poncho» (ул. Дорожная, 42 «а»), сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В нем отметили, что на предприятиях нарушались поточность технологических процессов; условия хранения пищевых продуктов; режимы мытья, дезинфекции посуды и инвентаря; системы водоснабжения, водоотведения содержались в неисправном состоянии; отсутствовали туалеты для посетителей и персонала; не разработаны программы производственного контроля, ХАССП; прием продукции и продовольственного сырья велся без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость; не проводились мероприятия по дезинсекции, дератизации.
Кроме того, персонал кафе не соблюдал требования, касающиеся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации.
В отношении субъектов предпринимательства возбуждены административные дела, по результатам рассмотрения которых судами Улан-Удэ вынесены постановления об административном приостановлении деятельности предприятий на срок от 30 до 90 суток.
Как сообщал «Номер один», в конце ноября 24 жителя села Петропавловка, включая 12 детей, обратились за медицинской помощью после употреблений шаурмы в местном киоске. Из них 14 были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез». Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления.
Кроме того, в Бурятии в сентябре и октябре с помощью ФГИС «Меркурий» были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 35 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы в Улан-Удэ и ряде сельских районов, сообщало управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В результате было установлено, что 16 организаций общественного питания нарушили прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них (отсутствие сырья), а также несвоевременно гасили ветеринарные сопроводительные документы.
А ранее, в июле, в Бурятии благодаря системе «Меркурий» выявлены нарушения у 13 предприятий, реализующих шаурму. Тогда надзорные мероприятия проводились в связи с массовым отравлением шаурмой в Братске, где в июне медучреждения обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу».
Фото: unsplash.com
В нем отметили, что на предприятиях нарушались поточность технологических процессов; условия хранения пищевых продуктов; режимы мытья, дезинфекции посуды и инвентаря; системы водоснабжения, водоотведения содержались в неисправном состоянии; отсутствовали туалеты для посетителей и персонала; не разработаны программы производственного контроля, ХАССП; прием продукции и продовольственного сырья велся без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость; не проводились мероприятия по дезинсекции, дератизации.
Кроме того, персонал кафе не соблюдал требования, касающиеся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации.
В отношении субъектов предпринимательства возбуждены административные дела, по результатам рассмотрения которых судами Улан-Удэ вынесены постановления об административном приостановлении деятельности предприятий на срок от 30 до 90 суток.
Как сообщал «Номер один», в конце ноября 24 жителя села Петропавловка, включая 12 детей, обратились за медицинской помощью после употреблений шаурмы в местном киоске. Из них 14 были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез». Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления.
Кроме того, в Бурятии в сентябре и октябре с помощью ФГИС «Меркурий» были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 35 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы в Улан-Удэ и ряде сельских районов, сообщало управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В результате было установлено, что 16 организаций общественного питания нарушили прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них (отсутствие сырья), а также несвоевременно гасили ветеринарные сопроводительные документы.
А ранее, в июле, в Бурятии благодаря системе «Меркурий» выявлены нарушения у 13 предприятий, реализующих шаурму. Тогда надзорные мероприятия проводились в связи с массовым отравлением шаурмой в Братске, где в июне медучреждения обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу».
Фото: unsplash.com