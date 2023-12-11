Общество 11.12.2023 в 12:14
В Улан-Удэ мобильные бригады отработали за месяц свыше 30 заявок от горожан
Их работники восстанавливают остановки, ограждения и тротуарную плитку
Текст: Андрей Константинов
Больше 30 заявок от горожан отработали мобильные бригады в ноябре. Специалисты отремонтировали 15 остановочных навесов, дорожные ограждения на 12 участках, две ливневые канализации на улице Цивилева и вблизи ФСК, сообщили в Комбинате по благоустройству.
Также работники восстановили тротуарную плитку на восьми участках: по пр. Автомобилистов, ул. Смолина, Балдынова, ул. Ключевская, 26, вблизи памятника «Юность Бурятии» и ул. Краснофлотская, 36а.
Продолжалась работа по вывозу остатков железобетонных блоков и демонтажу торчащей арматуры в трех районах города. Мобильные бригады очистили территории по ул. Ключевская, 68, 72, ул. Коммунистическая, 41а, ул. Аэропорт, 23, ул. Толстого, 2а, ул. Чертенкова, 53, пр. Автомобилистов, ул. Ботаническая и на других участках.
Сообщить о проблемах в городе, требующих оперативного решения, можно на сайте «Активный горожанин».
Фото: мэрия Улан-Удэ
Также работники восстановили тротуарную плитку на восьми участках: по пр. Автомобилистов, ул. Смолина, Балдынова, ул. Ключевская, 26, вблизи памятника «Юность Бурятии» и ул. Краснофлотская, 36а.
Продолжалась работа по вывозу остатков железобетонных блоков и демонтажу торчащей арматуры в трех районах города. Мобильные бригады очистили территории по ул. Ключевская, 68, 72, ул. Коммунистическая, 41а, ул. Аэропорт, 23, ул. Толстого, 2а, ул. Чертенкова, 53, пр. Автомобилистов, ул. Ботаническая и на других участках.
Сообщить о проблемах в городе, требующих оперативного решения, можно на сайте «Активный горожанин».
Фото: мэрия Улан-Удэ
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