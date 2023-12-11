В Бурятии жителей призывают сообщать о холодных классах и спортзалах

Требования к температурному режиму в общеобразовательных учреждениях соблюдаются далеко не всегда. Между тем, есть нормы СанПиНа (СанПиН 2.4.2.2821-10), которые нельзя нарушать.Так, 18—24°C должна быть температура:- в учебных классах- лабораториях- актовом зале- столовой- библиотеке- гардеробе- вестибюле- коридорах17–20 °C - в спортивном зале и мастерских20—22°C - в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала19—21°C - в санитарных узлах, комнатах личной гигиеныО нарушениях температурных нормативов можно сообщать в Роспотребнадзор, по тел.: 8-800-555-49-43В чате Мухоршибирь-инфо.24/7 и ряде других районных пабликов сообщают о том, что берут на контроль температуру в школах.«Уважаемые родители. Сообщайте администратору Мухоршибирь-инфо.24/7 об отклонениях от нормы температуры в помещениях школы. Также сообщите о фактах сбоя в работе теплых туалетов либо отсутствия таковых. Передадим информацию напрямую - в районное управление образования, главе района, в министерство образования РБ, главе Бурятии для принятия оперативных мер», - сообщают в Мухоршибирь-инфо.24/7.Также в районных пабликах напоминают: учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.