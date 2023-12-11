Общество 11.12.2023 в 12:23

В Бурятии жителей призывают сообщать о холодных классах и спортзалах

Учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии жителей призывают сообщать о холодных классах и спортзалах
Требования к температурному режиму в общеобразовательных учреждениях соблюдаются далеко не всегда. Между тем, есть нормы СанПиНа (СанПиН 2.4.2.2821-10), которые нельзя нарушать. 

Так, 18—24°C должна быть температура:
- в учебных классах
- лабораториях
- актовом зале
- столовой
- библиотеке
- гардеробе
- вестибюле
- коридорах  

17–20 °C - в спортивном зале и мастерских 

20—22°C - в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала 

19—21°C - в санитарных узлах, комнатах личной гигиены 

О нарушениях температурных нормативов можно сообщать в Роспотребнадзор, по тел.: 8-800-555-49-43 

В чате Мухоршибирь-инфо.24/7 и ряде других районных пабликов сообщают о том, что берут на контроль температуру в школах. 

«Уважаемые родители. Сообщайте администратору Мухоршибирь-инфо.24/7 об отклонениях от нормы температуры в помещениях школы.  Также сообщите о фактах сбоя в работе теплых туалетов либо отсутствия таковых. Передадим информацию напрямую - в районное управление образования, главе района, в министерство образования РБ, главе Бурятии для принятия оперативных мер», - сообщают в Мухоршибирь-инфо.24/7. 

Также в районных пабликах напоминают: учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима. 

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