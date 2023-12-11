Общество 11.12.2023 в 13:19

Уроженка Бурятии выиграла конкурс стюардесс

Юлия Ивaнoвa вoшлa в тoп-5 лyчшиx бopтпpoвoдниц миpа
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Текст: Ольга Лазарева
Уроженка Бурятии выиграла конкурс стюардесс
Уроженка Бурятии Юлия Иванова работает бортпроводником в авиакомпании «Победа». Девушка приняла участие в международном конкурсе «Топ стюардесс 2023». 

Напомним, Юлия Иванова, родившаяся в Бурятии и проживающая сейчас в Санкт-Петербурге, стала одной из 30 участниц, прошедших в финал международного конкурса «Топ стюардесс 2023». Финалисток отбирали как по внешности, так и по профессиональным качествам: знанию аварийно-спасательного оборудования, умению оказать медицинскую помощь. Девушки прошли испытания, которые проверили их стрессоустойчивость и умение искать выход из сложных, порой конфликтных ситуаций. Также важным моментом отбора был тест по английскому языку. 

Юлия Иванова родилась в поселке Хуртэй Кижингинского района, где прожила первые пять лет своей жизни. Затем семья Юлии переехала в Улан-Удэ, тут девочка пошла в школу и проучилась до седьмого класса, пока родители не решили вернуться в родной поселок.
После окончания школы Юлия переехала в Иркутскую область, где поступила в Иркутский государственный лингвистический университет по специальности «зарубежное регионоведение».

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В 2021 году Юлия стала бортпроводником «Победы».

«Номер один» подробно рассказывал о том, как Юлия Иванова пришла в авиацию летом этого года. Стюардесса рассказала нашему изданию о том, что попадать в экстремальные ситуации Юлии не доводилось, а вот курьезы случаются достаточно часто.

- Иногда клиенты жалуются на то, что очень сильно шумит двигатель, и просят сделать звук потише. Я объясняю, что это невозможно. Иногда просят спуститься в багажный отсек и достать что-то. Бывает, что эмоционально истощаешься. Раз в месяц стараюсь брать неделю отдыха, это помогает восстановиться. Как правило, мы используем все 70 дней отпуска. Самое сложное в профессии - это контакт с людьми. Никогда не знаешь, что произойдет. Устаю и физически, так как постоянно на ногах, мы ходим по салону, следим за обстановкой. Бывает, что болит спина от закрывания тяжелых полок, - делится Юлия.

Однако, несмотря ни на что, уроженка Бурятии очень любит свою профессию и уходить из нее в ближайшее время не намерена.

- Пассажирам я желаю, чтобы не боялись летать, ведь самолет – самый безопасный вид транспорта, - подытоживает Юлия. 

Фото: предоставлено Юлией Ивановой

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