Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей с Днем Конституции

Сегодня вся страна отмечает один из самых значимых государственных праздников – День Конституции Российской Федерации! От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с 30-летием Основного закона страны!Главный нормативный правовой акт страны, определяющий права и свободы граждан, независимость России был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. На фундаменте Конституции выстроено все действующее российское законодательство, позволяющее проводить масштабные преобразования в стране, при этом сохраняя стабильность и уверенность в завтрашнем дне.В Конституции закреплены вековые традиции и нравственные ценности народа самой большой страны в мире. Это защита исторической правды, патриотизм и единство, бережное отношение к родной культуре и языку, сохранение института крепкой семьи и воспитание в детях уважения к труду и старшему поколению.Народный Хурал Республики вносит значимый вклад в формирование правовой системы страны. Ориентиром и вектором развития нашей законотворческой работы, конечно же, служит Конституция Российской Федерации.Конституционные положения, нацеленные на процветание нашей страны, на благополучие жизни россиян, на позитивные перемены в социально-экономической сфере дают нам уверенность в будущем, вдохновляют на созидательный труд и ратный подвиг. Только вместе сможем добиться дальнейшего поступательного развития родной Бурятии и нашей Родины – России!Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, мира, благополучия, новых достижений и успехов во благо нашего Отечества!Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Павлов В.А.Фото: Хурал Бурятии