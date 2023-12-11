В Улан-Удэ начнут стрелять из пушки

Традиция стрелять из сигнального орудия в дни государственных праздников зародится в столице Улан-Удэ завтра, 12 декабря – в день Конституции России. Как сообщили в мэрии города, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, которая произведет первый полуденный выстрел ровно в 12 часов, установят сегодня на сопке в микрорайоне Шишковка.Как отметили в мэрии, сегодня такой церемониал существует в шести российских городах - Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе, Кронштадте, Красноярске и Чите. Улан-Удэ станет седьмым городом, где будут следовать этой традиции. Соответствующее распоряжение о введении полуденного выстрела сигнального орудия в честь государственных праздников России подписал мэр города Игорь Шутенков.«Ритуал вводится в связи с присвоением Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести» и посвящен значительному вкладу жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, и проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Церемония полуденного выстрела будет включать сам выстрел и подъем государственного флага России», - рассказали в городской администрации.Полуденный выстрел гаубицы будет звучать в 12 часов в День России 12 июня, в День окончания Второй мировой войны 3 сентября, в День присвоения городу Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести» 11 сентября, в День народного единства 4 ноября и в День конституции России 12 декабря.Фото: russianstock.ru