В Бурятии затянули со строительством детсада в Сотниково

«Да, время раннее, 8 утра, но с вашим объемом работ вы должны здесь работать в круглосуточном режиме. Даже освещения нет, рабочим приходится работать в темноте», - отметил Евгений Луковников.





Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников отчитал подрядную организацию за задержку ввода в эксплуатацию детского сада на 100 мест в селе Сотниково. В пятницу утром он посетил с рабочим визитом объект в Иволгинском районе.О том, что объект серьезно отстает от графика работ и имеет риск быть недостроенным до конца этого года, зампреду сообщил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов. Он доложил, что строительство детского сада ведется очень медленными темпами, на объекте не хватает рабочей силы. Ежедневный мониторинг строительства и разговоры с руководством подрядной организации не дают положительных результатов.8 декабря в 8 утра Евгений Луковников выехал на объект. В это время рабочих там не было, соответственно, работы не велись.Руководитель подрядной организации ООО «СК-Спецстрой» объяснил, что светильники они только заказали, а на объекте строители работают до 2-х часов ночи.Однако, по мнению зампреда, это спорный вопрос.«Когда по контракту должен быть введен объект? 10 ноября! А сегодня какое число? 10 декабря и работы еще непочатый край: фасады не сделаны, оборудование не установлено», - возмутился Евгений Луковников.Зампред добавил, что в связи с низкой строительной готовностью не видит здесь возможности компромисса и дал поручение Управлению капстроительства рассмотреть возможность расторжения контракта.«Кроме того, необходимо подрядную организацию занести в реестр недобросовестных, чтобы в последующем избежать проблем с данной компанией», - в заключении сказал Евгений Луковников.«Есть подрядные организации, которые практически не требуют контроля, а есть подрядчики, которых приходится регулярно контролировать. Эта подрядная организация, к сожалению, относится ко второй категории. В начале года строительная динамика на объекте была хорошая, но в последние месяцы темпы заметно снизились. До конца декабря детский сад должен быть введен в эксплуатацию, но готовности для этого недостаточно», - рассказал Анатолий Урбанов.Управление капстроительства уже опубликовало на сайте Госзакупок документ о расторжении контракта с подрядной организацией. У фирмы есть возможность в течение двух недель исправить сложившуюся ситуацию: увеличить количество рабочей силы, устранить замечания Госстройжилнадзора, чтобы сдать объект в намеченные сроки.В случае, если в течение 10 дней компания не активизируется, решение о расторжении контракта в одностороннем порядке вступит в силу, предупредили в УКСе.Детский сад в селе Сотниково рассчитан на 240 мест. Сейчас строительная готовность объекта составляет 79%. Смонтирован каркас двухэтажного здания, выполнены кровельные работы, готова система вентиляции, смонтированы лифты, построена котельная. В настоящий момент ведется внутренняя отделка, а также монтаж фасадов. По словам подрядчика, на объекте работает 40 человек.Фото: Управление капстроительства Бурятии