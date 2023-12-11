Общество 11.12.2023 в 14:36
В Улан-Удэ завтра отключат холодную воду на нескольких улицах
Причина – плановые работы на водопроводной сети
Текст: Ольга Лазарева
Завтра, 12 декабря, с 10:00 до 18:00 будет отключено холодное водоснабжение в Октябрьском районе, сообщает МУП «Водоканал».
Причина: в связи с проведением плановых работ на водопроводной сети д-200 мм по ул. Лебедева, 7а.
Будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.
Список домов в карточке:
Причина: в связи с проведением плановых работ на водопроводной сети д-200 мм по ул. Лебедева, 7а.
Будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.
Список домов в карточке:
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