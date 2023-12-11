В Улан-Удэ завтра отключат холодную воду на нескольких улицах

Завтра, 12 декабря, с 10:00 до 18:00 будет отключено холодное водоснабжение в Октябрьском районе, сообщает МУП «Водоканал».Причина: в связи с проведением плановых работ на водопроводной сети д-200 мм по ул. Лебедева, 7а.Будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.Список домов в карточке: