В Бурятии сохранятся сильные морозы

В Бурятии, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится аномально-холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7 и более градусов, сообщил региональный главк МЧС. Местами столбик термометра опустится ночью до - 49 град, днем ожидается -24, -29.Во вторник, 12 декабря, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 метров в секунду. Температура ночью -33,-38, местами -43,-48, по Прибайкалью при облачности -23,-28, днём -24,-29, местами до -18, по северу местами -32,-37 град.В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью -34,-36, днём -24,-26 град.В среду, 13 декабря, сохранится аномально-холодная погода. В Прибайкалье местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 13 метров в секунду. Температура ночью -33,-38, местами -43,-48, по Прибайкалью при облачности -22,-27, днём -23,-28, местами до -17, по северу местами -32,-37 град.В четверг, 14 декабря, на большей части территории Бурятии сохранится аномально-холодная без снега погода. По Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 метра в секунду. Температура ночью -29,-34, местами -39,-44, по северу до -49, по Прибайкалью при облачности -20,-25, днём -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью до -16 град.Специалисты МЧС призывают граждан быть предельно внимательными в указанный период. Лучше отказаться от дальних поездок, а в случае выезда тщательно готовить автомашину. Выезжая за пределы населенных пунктов, побеспокойтесь о наличии средств связи и дополнительных аккумуляторов к ним. Сообщите родным, куда направляетесь и когда планируете вернуться.С понижением температуры возрастает риск возникновения пожаров. В числе рекомендаций - не перегружайте сеть включением одновременно нескольких электроприборов. Не допускайте перекал печи и не поручайте ее топку несовершеннолетним детям.Телефон спасения - 112.Фото: МЧС России