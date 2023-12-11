Общество 11.12.2023 в 15:10
Жители Бурятии отправили на СВО шесть автомобилей
Кроме того, были собраны другие необходимые вещи и техника
Текст: Ольга Лазарева
Силами волонтерского центра "Прометей" (город Кяхта) за красную ленточку были отправлены:
— УАЗ буханка
— 7 радиостанций "Лира"
— 5 перескоков
— генератор дизельный
— сварочный аппарат
— 26 маскировочных сетей
Строительные организации Бурятии "Ремстрой", "Дом 2000", "Медком", "Строительное управление", проектная организация "Архитектурная студия" отправили:
— автомобиль
Mitsubishi L200
— автомобиль
Nissan Navara
— автомобиль
УАЗ "Буханка"
— автомобиль "Нива"
— автомобиль "Газель"
— принтер для
широкоформатной печати
— рации
Жители Тарбагатайского и волонтеры Прибайкальского районов отправили на СВО:
— носилки
— одеяла невидимки
— маскировочные сети
— ремонтные наборы
— теплые вещи
Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства — профессиональную
радиостанцию, сообщает Бурятия-инфо.24/7
— УАЗ буханка
— 7 радиостанций "Лира"
— 5 перескоков
— генератор дизельный
— сварочный аппарат
— 26 маскировочных сетей
Строительные организации Бурятии "Ремстрой", "Дом 2000", "Медком", "Строительное управление", проектная организация "Архитектурная студия" отправили:
— автомобиль
Mitsubishi L200
— автомобиль
Nissan Navara
— автомобиль
УАЗ "Буханка"
— автомобиль "Нива"
— автомобиль "Газель"
— принтер для
широкоформатной печати
— рации
Жители Тарбагатайского и волонтеры Прибайкальского районов отправили на СВО:
— носилки
— одеяла невидимки
— маскировочные сети
— ремонтные наборы
— теплые вещи
Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства — профессиональную
радиостанцию, сообщает Бурятия-инфо.24/7
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