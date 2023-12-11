Улан-удэнцы шокированы ценами на такси

Горожане сообщают о том, с наступлением морозов цены на такси скакнули вверх. Сегодня улан-удэнке одна из служба такси предложила поездку за 835 рублей.- Я в шоке - это мягко сказано. Вы что там совсем очумели?! Я, конечно, понимаю, что спрос рождает предложение, и соответственно повышение цен. Но чтоб так... За окном -33 время 8:15 11.12.2012 г и детский тариф 835 рублей, - сообщила улан-удэнка, приложив скриншот он-лайн заказа такси.Фото: "Номер один"