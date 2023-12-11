Общество 11.12.2023 в 15:54
Улан-удэнцы шокированы ценами на такси
Тарифы резко поднялись, видимо, из-за морозов
Текст: Ольга Лазарева
Горожане сообщают о том, с наступлением морозов цены на такси скакнули вверх. Сегодня улан-удэнке одна из служба такси предложила поездку за 835 рублей.
- Я в шоке - это мягко сказано. Вы что там совсем очумели?! Я, конечно, понимаю, что спрос рождает предложение, и соответственно повышение цен. Но чтоб так... За окном -33 время 8:15 11.12.2012 г и детский тариф 835 рублей, - сообщила улан-удэнка, приложив скриншот он-лайн заказа такси.
Фото: "Номер один"
- Я в шоке - это мягко сказано. Вы что там совсем очумели?! Я, конечно, понимаю, что спрос рождает предложение, и соответственно повышение цен. Но чтоб так... За окном -33 время 8:15 11.12.2012 г и детский тариф 835 рублей, - сообщила улан-удэнка, приложив скриншот он-лайн заказа такси.
Фото: "Номер один"
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