Общество 11.12.2023 в 16:02

В Улан-Удэ жители дома в центре города объединились в клуб волонтеров

Оборудовать помещение под клуб помог депутат Горсовета

A- A+
Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ жители дома в центре города объединились в клуб волонтеров

Два месяца назад неравнодушные жительницы дома №31 по ул. Борсоева объединились для того, чтобы помогать нашим бойцам на СВО. Женщины плетут маскировочные сети и отправляют военнослужащим посылки. Расположились волонтеры в подвальном помещении этого же дома. Сделать подвал уютным и чистым помог депутат Горсовета Сергей Бурдиков.

сети2.jpg

- У дома есть свой Совет, им руководит Людмила Самойленко. Именно по ее инициативе, благодаря ее активности мы объединились, а собираемся здесь. Два года назад мы обратились к депутату от своего округа №16 Сергею Бурдикову и благодаря ему обычный подвал удалось превратить в светлое помещение. Здесь провели вентиляцию, сделали санузел и у жителей появилось место, где можно собираться. Так появился наш клуб «Красный уголок», - рассказывает помощник депутата Сергея Бурдикова Ирина Налетова.

В помещении тепло, чисто и уютно. Стоит удобная мебель, на стенах яркие плакаты, здесь же волонтеры могут перекусить.

В клубе проводятся праздники, концерты для ветеранов, отмечается День Победы, День пожилого человека.

Сейчас женщины вяжут сети для нужд спецоперации, шесть сетей они уже изготовили. Скоро закончат плести седьмую. Активистки признались, что только начали заниматься плетением маскировочных сетей и многие ещё только познают ремесло.

сети.jpg

Материалы для плетения сетей и станок женщинам выделил буддийский университет «Даши Чойнхорлин», а управляющая компания «РОС» взяла на себя расходы на оплату электроэнергии.

- Пока волонтеров у нас немного, постоянно приходит три человека. Поэтому приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нам, - зазывает волонтер клуба Ольга Сагоякова.

 
Фото: "Номер один"

Теги
волонтеры горсовет маскировочная сетка

Все новости

В центре Улан-Удэ появились арт-остановки
11.12.2023 в 19:24
Машинисты ВСЖД за год спасли около 150 человек
11.12.2023 в 18:00
В Улан-Удэ покупатели снова жалуются на обман в магазинах
11.12.2023 в 17:58
Глава Бурятии: «Цифры не вызывают доверия»
11.12.2023 в 17:43
В Бурятии завтра утвердят врио главы Бичурского района
11.12.2023 в 17:31
В Бурятии рабочий случайно распилил коллегу
11.12.2023 в 17:30
Мэрия Улан-Удэ: «Наличник» не является копией
11.12.2023 в 17:14
Девочка-стрелок из Брянска вела личный дневник, который может пролить свет на произошедшее
11.12.2023 в 17:11
В Бурятии жительнице Баргузинского района власти помогли открыть свой бизнес
11.12.2023 в 16:49
В Улан-Удэ новые автобусы оформили в фирменном городском стиле
11.12.2023 в 16:49
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
В центре Улан-Удэ появились арт-остановки
Бурятские художники и каллиграфы приняли участие в создании уличных галерей «САЙНУУ! АРТ»

11.12.2023 в 19:24
Машинисты ВСЖД за год спасли около 150 человек
Локомотивные бригады ВСЖД применяли экстренное торможение для предотвращения наезда на людей
11.12.2023 в 18:00
В Улан-Удэ покупатели снова жалуются на обман в магазинах
На этот раз идет о продуктах с плесенью
11.12.2023 в 17:58
Глава Бурятии: «Цифры не вызывают доверия»
Он поручил муниципалитетам фотографировать запасы угля в пик морозов
11.12.2023 в 17:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru