В Улан-Удэ жители дома в центре города объединились в клуб волонтеров

Два месяца назад неравнодушные жительницы дома №31 по ул. Борсоева объединились для того, чтобы помогать нашим бойцам на СВО. Женщины плетут маскировочные сети и отправляют военнослужащим посылки. Расположились волонтеры в подвальном помещении этого же дома. Сделать подвал уютным и чистым помог депутат Горсовета Сергей Бурдиков.





- У дома есть свой Совет, им руководит Людмила Самойленко. Именно по ее инициативе, благодаря ее активности мы объединились, а собираемся здесь. Два года назад мы обратились к депутату от своего округа №16 Сергею Бурдикову и благодаря ему обычный подвал удалось превратить в светлое помещение. Здесь провели вентиляцию, сделали санузел и у жителей появилось место, где можно собираться. Так появился наш клуб «Красный уголок», - рассказывает помощник депутата Сергея Бурдикова Ирина Налетова.

В помещении тепло, чисто и уютно. Стоит удобная мебель, на стенах яркие плакаты, здесь же волонтеры могут перекусить.

В клубе проводятся праздники, концерты для ветеранов, отмечается День Победы, День пожилого человека.

Сейчас женщины вяжут сети для нужд спецоперации, шесть сетей они уже изготовили. Скоро закончат плести седьмую. Активистки признались, что только начали заниматься плетением маскировочных сетей и многие ещё только познают ремесло.





Материалы для плетения сетей и станок женщинам выделил буддийский университет «Даши Чойнхорлин», а управляющая компания «РОС» взяла на себя расходы на оплату электроэнергии.

- Пока волонтеров у нас немного, постоянно приходит три человека. Поэтому приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нам, - зазывает волонтер клуба Ольга Сагоякова.



Фото: "Номер один"