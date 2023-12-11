Жители Бурятии делятся красивыми фотоснимками заснеженных деревень

Жители Бурятии делятся в Сети фотоснимками зимних пейзажей. Так, жители Адамово (Баргузинский район) опубликовали в паблике «Баргузинский район» фотографии своего села. На фото домики и улицы утопают в пушистых сугробах.Жители Еравнинского района, село Хангир отправли в соцсети снимки заснеженной дороги и степи.Красиво и в заснеженной Турке.Особенно величественно выглядит замерзший Байкал.Фото: соцсети