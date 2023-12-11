Общество 11.12.2023 в 16:35
Жители Бурятии делятся красивыми фотоснимками заснеженных деревень
Морозы не мешают сельчанам любоваться живописными пейзажами
Текст: Ольга Лазарева
Жители Бурятии делятся в Сети фотоснимками зимних пейзажей. Так, жители Адамово (Баргузинский район) опубликовали в паблике «Баргузинский район» фотографии своего села. На фото домики и улицы утопают в пушистых сугробах.
Жители Еравнинского района, село Хангир отправли в соцсети снимки заснеженной дороги и степи.
Красиво и в заснеженной Турке.
Особенно величественно выглядит замерзший Байкал.
Фото: соцсети
Жители Еравнинского района, село Хангир отправли в соцсети снимки заснеженной дороги и степи.
Красиво и в заснеженной Турке.
Особенно величественно выглядит замерзший Байкал.
Фото: соцсети
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