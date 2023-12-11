Общество 11.12.2023 в 16:44

Только жители Советского района Улан-Удэ грамотно подходят к унитазам

Однако горожане других районов столицы Бурятии в уходящем году стали чаще сбрасывать мусор в канализацию  
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Текст: Номер один
Только жители Советского района Улан-Удэ грамотно подходят к унитазам
В столице Бурятии уходящий год ознаменовался тем, что горожане чаще сбрасывать мусор в канализацию. «Антирейтинг» по неправильному пользованию канализацией за 11 месяцев возглавляет Октябрьский район. В этом году там зафиксировано 879 засоров. В 2022 году - 824 засора, сообщила пресс-служба МУП «Водоканал».

Более спокойная ситуация в Железнодорожном районе Улан-Удэ. В 2023 году ремонтными бригадами здесь устранено 657 засоров. В 2022 году показатели были немного ниже - 632 засора.

А вот положительная тенденция наблюдается в Советском районе. Если в 2022 году было зафиксировано 410 засоров, то в 2023 году - 408 засора.

Сотрудники МУП «Водоканал» просят горожан внимательно относиться к культуре водопотребления и не смывать в унитаз ничего, кроме водорастворимой туалетной бумаги!

Если вы обнаружили неисправность на уличных сетях водоотведения, обращайтесь на «горячую линию» МУП «Водоканал» по телефону: 44-00-00 или 44-10-33.


Фото: unsplash.com
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