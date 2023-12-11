В Бурятии жительнице Баргузинского района власти помогли открыть свой бизнес

В Баргузинском районе мама двоих детей Нина Баяндуева благодаря президентскому национальному проекту «Демография» организовала свой бизнес. Будучи в декретном отпуске по уходу за дочерью Настей, она решила пройти обучение и прошла курсы по каллиграфии и освоила методику логопеда.- Я - мама двоих детей. Сын Андрей – студент второго курса ИрГУПС, а маленькой Насте - 2 годика. Находясь в отпуске по уходу за ребёнком, я задумалась об организации своего бизнеса и обратилась в отдел соцзащиты населения по Баргузинскому району за консультацией по социальному контракту. Предоставила необходимый пакет документов, в мае 2023 года заключили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей, - рассказывает Нина Солбоновна. - На полученные средства приобрела всё необходимое для ведения бизнеса: интерактивное оборудование для логопеда «Умное зеркало», ноутбук, многофункциональное устройство, совмещающее в себе функции принтера, сканера, копировального аппарата. Также для будущего кабинета я приобрела необходимую мебель - столы, стулья, канцелярию, настольные игры. Часть средств ушла на аренду помещения. Сегодня на постоянной основе в моём классе занимается 10 детей.С начала года жителями Баргузинского района заключено 55 государственных социальных контракта на общую сумму 9,1 млн рублей. Адресная помощь нацпроекта «Демография» помогла стать самозанятыми 15 сельчан, которые на развитие предпринимательской деятельности получили порядка 4,8 млн рублей.- Финансовая поддержка семей с детьми - одно из основных направлений нацпроекта «Демография» - в том числе и оказание государственной помощи на основании социального контракта. Он помогает семьям не только выйти из трудной жизненной ситуации, но и эффективно развивать свой бизнес, приносящий дополнительный доход, - говорит министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – За 10 месяцев этого года социальным контрактом охвачено 1853 жителя республики. Из этого числа свой бизнес начали развивать 734 человека, каждый из них получил по 350 тысяч рублей на стартап. Общий объём финансирования по этому направлению порядка 255,1 млн рублей.