Мэрия Улан-Удэ: «Наличник» не является копией

Мэрия Улан-Удэ опровергла информацию о том, что установленный недавно на улице Банзарова арт-объект «Наличник» является плагиатом.«Арт-объект «Наличник» не является памятником или копией какого-либо наличника. Это фотозона для горожан и гостей столицы выполнена в виде наличника по дизайн-проекту и рабочей документации, разработанной специализированной проектной организацией. Он не является точной копией какого-либо реального наличника в Улан-Удэ или других городах России. При создании арт-объекта не ставилась задача копирования наличника с какого-либо конкретного адреса, а тем более с чьей-либо копии, - сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.В комитете также отметили, что располагают авторскими правами на дизайн-проект наличника и рабочую документацию.Напомним, этот объект был установлен в городе в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».Фото: «Номер один»