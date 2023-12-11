Общество 11.12.2023 в 17:14

Мэрия Улан-Удэ: «Наличник» не является копией

Городские власти опровергли информацию, что новый арт-объект – это плагиат
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ: «Наличник» не является копией
Мэрия Улан-Удэ опровергла информацию о том, что установленный недавно на улице Банзарова арт-объект «Наличник» является плагиатом.

«Арт-объект «Наличник» не является памятником или копией какого-либо наличника. Это фотозона для горожан и гостей столицы выполнена в виде наличника по дизайн-проекту и рабочей документации, разработанной специализированной проектной организацией. Он не является точной копией какого-либо реального наличника в Улан-Удэ или других городах России. При создании арт-объекта не ставилась задача копирования наличника с какого-либо конкретного адреса, а тем более с чьей-либо копии, - сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.

В комитете также отметили, что располагают авторскими правами на дизайн-проект наличника и рабочую документацию.

Напомним, этот объект был установлен в городе в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: «Номер один»
Теги
благоустройство

Все новости

В центре Улан-Удэ появились арт-остановки
11.12.2023 в 19:24
Машинисты ВСЖД за год спасли около 150 человек
11.12.2023 в 18:00
В Улан-Удэ покупатели снова жалуются на обман в магазинах
11.12.2023 в 17:58
Глава Бурятии: «Цифры не вызывают доверия»
11.12.2023 в 17:43
В Бурятии завтра утвердят врио главы Бичурского района
11.12.2023 в 17:31
В Бурятии рабочий случайно распилил коллегу
11.12.2023 в 17:30
Мэрия Улан-Удэ: «Наличник» не является копией
11.12.2023 в 17:14
Девочка-стрелок из Брянска вела личный дневник, который может пролить свет на произошедшее
11.12.2023 в 17:11
В Бурятии жительнице Баргузинского района власти помогли открыть свой бизнес
11.12.2023 в 16:49
В Улан-Удэ новые автобусы оформили в фирменном городском стиле
11.12.2023 в 16:49
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
В центре Улан-Удэ появились арт-остановки
Бурятские художники и каллиграфы приняли участие в создании уличных галерей «САЙНУУ! АРТ»

11.12.2023 в 19:24
Машинисты ВСЖД за год спасли около 150 человек
Локомотивные бригады ВСЖД применяли экстренное торможение для предотвращения наезда на людей
11.12.2023 в 18:00
В Улан-Удэ покупатели снова жалуются на обман в магазинах
На этот раз идет о продуктах с плесенью
11.12.2023 в 17:58
Глава Бурятии: «Цифры не вызывают доверия»
Он поручил муниципалитетам фотографировать запасы угля в пик морозов
11.12.2023 в 17:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru