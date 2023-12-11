Общество 11.12.2023 в 17:58
В Улан-Удэ покупатели снова жалуются на обман в магазинах
На этот раз идет о продуктах с плесенью
Текст: Ольга Лазарева
Мы уже писали о том, что в Улан-Удэ покупатели жалуются на массовый обман в продуктовых магазинах. Доходит до того, что товары, лежащие на прилавках порой просрочены не на день-два, а на месяцы и даже годы. Что будет, если невнимательный человек приобретет такой продукт и употребит в пищу – можно только догадываться. Еще одна удивительная тенденция – товары из будущего. Особенно предприимчивые производители решили идти на опережение и ставят маркировку даты несколькими днями позже реальной.
Сегодня в соцсетях снова появились жалобы на испорченный продукт с самыми «живописными» фотодоказательствами.
«Ужасные соки в одной сети нашего славного города, уже второй раз попался сок испорченный, пахнет ужасно, сейчас вообще с плесенью внутри. Сок был не открытый с виду нормальный, и срок годности до 19.07.24», - пишет анонимный покупатель в паблике Аноним 03.
Сегодня в соцсетях снова появились жалобы на испорченный продукт с самыми «живописными» фотодоказательствами.
«Ужасные соки в одной сети нашего славного города, уже второй раз попался сок испорченный, пахнет ужасно, сейчас вообще с плесенью внутри. Сок был не открытый с виду нормальный, и срок годности до 19.07.24», - пишет анонимный покупатель в паблике Аноним 03.
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