Общество 11.12.2023 в 17:58

В Улан-Удэ покупатели снова жалуются на обман в магазинах

На этот раз идет о продуктах с плесенью
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ покупатели снова жалуются на обман в магазинах
Мы уже писали о том, что в Улан-Удэ покупатели жалуются на массовый обман в продуктовых магазинах. Доходит до того, что товары, лежащие на прилавках порой просрочены не на день-два, а на месяцы и даже годы. Что будет, если невнимательный человек приобретет такой продукт и употребит в пищу – можно только догадываться. Еще одна удивительная тенденция – товары из будущего. Особенно предприимчивые производители решили идти на опережение и ставят маркировку даты несколькими днями позже реальной. 

Сегодня в соцсетях снова появились жалобы на испорченный продукт с самыми «живописными» фотодоказательствами.  

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«Ужасные соки в одной сети нашего славного города, уже второй раз попался сок испорченный, пахнет ужасно, сейчас вообще с плесенью внутри. Сок был не открытый с виду нормальный, и срок годности до 19.07.24», - пишет анонимный покупатель в паблике Аноним 03. 

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