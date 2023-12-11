Машинисты ВСЖД за год спасли около 150 человек

С начала 2023 года машинисты Восточно-Сибирской железной дороги 147 раз применяли экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешеходов. Благодаря профессионализму локомотивных бригад, в каждом из этих случаев трагедии удалось избежать, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Причиной вынужденного применения машинистами экстренного торможения становится несоблюдение пешеходами правил личной безопасности: переход путей в неположенном месте, перед близко идущим поездом, подлезание под вагоном, «зацепинг», хождение вдоль путей в наушниках и капюшоне, нахождение в зоне движения поездов в нетрезвом состоянии.Фото: company.rzd.ru