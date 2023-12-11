Общество 11.12.2023 в 18:00

Машинисты ВСЖД за год спасли около 150 человек

Локомотивные бригады ВСЖД применяли экстренное торможение для предотвращения наезда на людей
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Текст: Номер один
Машинисты ВСЖД за год спасли около 150 человек
С начала 2023 года машинисты Восточно-Сибирской железной дороги 147 раз применяли экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешеходов. Благодаря профессионализму локомотивных бригад, в каждом из этих случаев трагедии удалось избежать, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Причиной  вынужденного применения машинистами экстренного торможения становится несоблюдение пешеходами правил личной безопасности: переход путей в неположенном месте, перед близко идущим поездом, подлезание под вагоном, «зацепинг», хождение вдоль путей в наушниках и капюшоне, нахождение в зоне движения поездов в нетрезвом состоянии.

Фото: company.rzd.ru
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