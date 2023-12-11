Общество 11.12.2023 в 19:24

В центре Улан-Удэ появились арт-остановки

Бурятские художники и каллиграфы приняли участие в создании уличных галерей «САЙНУУ! АРТ»

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В центре Улан-Удэ появились арт-остановки
В Улан-Удэ на двух остановках общественного транспорта - «Площадь Советов» и «Филармония» - появились работы бурятских художников Солбона Лыгденова, Амгалана Ринчинэ, а также каллиграфическая работа Аси Лыгденовой. Кроме оформления остановок арт-работами, это обновление будет полезно горожанам подробной картой центра Улан-Удэ и первой схемой движения муниципальных автобусов по всему городу, а также описанием проекта на трех языках: бурятском, русском, английском.

Проект «САЙНУУ!» (бур. «Здравствуй, Улан-Удэ!») создан по инициативе и при поддержке ВЭБ.РФ, его реализуют Центр креативных индустрий (ЦКИ) «Хэб — Хаб» при участии Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и администрации г. Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.

«Социокультурный проект «САЙНУУ!» в Бурятии ярко продемонстрировал как инвестиционные продукты ВЭБ.РФ и его партнеров, в данном случае компании ГТЛК, преображают город не только инфраструктурно, но творчески. Арт-галереи на остановочных павильонах — это инициатива местных жителей. И именно поддержка таких инициатив и креативных сообществ позволяет создавать качественно иную среду в городе, более привлекательную как для жителей, так и для туристов», — отметил координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов.

«Это первый подобный опыт с таким масштабом участия художников в инфраструктурных проектах и надеемся, что не последний. Нам было важно показать творчество местных художников и каллиграфов, чтобы их знали и чтобы не только гости нашей столицы, но и сами горожане больше узнавали их работы и интересовались искусством своих земляков. Но кроме эстетической стороны дела, нам было важно помочь горожанам в повседневной жизни, поэтому с помощью наших же специалистов мы решили разместить максимум полезной информации на остановках о движении общественного транспорта», – сказал куратор проекта Дмитрий Галсан.

«Мы очень рады, что в сотрудничестве с местными сообществами, администрацией города при помощи государственной корпорации ВЭБ.РФ и ГТЛК появляются такие проекты как уличная арт-галерея «САЙНУУ! АРТ», которые, без сомнения, украшают наш город. Местные художники – это тоже туристический ресурс, такие проекты дополнительно привлекают больше туристов в наш регион. Надеемся, что жителям города понравится этот проект!», – подчеркнула главный специалист Комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Анастасия Мостипан.

За последние два года в рамках совместного проекта госкорпорации ВЭБ.РФ и ГТЛК в Улан-Удэ было поставлено 124 новых автобусов, все они работают на востребованных у горожан маршрутах.

«ГТЛК является крупнейшим в России поставщиком городского транспорта в регионы. В 2023 году мы поставляем три тысячи новых автобусов – это четверть от общего годового производства в России. Общественный транспорт набирает все большую популярность, становится не просто способом добраться из точки А в точку Б, а органично встраивается в каждодневный рабочий день горожан, становится образом жизни. В новом общественном транспорте все есть для комфортного перемещения с детьми, колясками, можно провозить велосипеды, зарядить телефон и планшет для работы или общения. В Улан-Удэ благодаря проекту «САЙНУУ!», организованному в сентябре при поддержке ГТЛК и ВЭБ.РФ, в автобусах появились аудиогиды с историями о городе. Теперь же мы открываем первые в городе арт-остановки, на которых изображены картины местных художников и мастеров каллиграфии. Делаем все, чтобы новый транспорт стал точкой притяжения для всех небезразличных к культуре и истории региона», – прокомментировал глава ГТЛК Евгений Дитрих.

Добавим, что миссия социокультурного проекта «САЙНУУ!» — привлечение инициативных граждан к  участию в  мероприятиях, направленных на  сохранение бурятской культуры и  языка, улучшение городской инфраструктуры. Так, горожане и команда «Хэб — Хаб» создали аудиогиды в новых автобусах («Волгабасах»), настенные росписи и  муралы в трех общеобразовательных школах Улан-Удэнской агломерации (в Иволгинской средней общеобразовательной школе №3, общеобразовательной школе №108 и в школе Поселья) разработали современные бурятские художники совместно с  учащимися и  родителями этих школ. Библиотеки этих школ пополнились новой краеведческой литературой и изданиями на бурятском языке. А в настоящий момент в ЦКИ «Хэб — Хаб» запущен лекторий «САЙНУУ! ЭРДЭМ» — каждые две недели проходят познавательные лекции для всех желающих о культуре, искусстве, истории региона.

До конца года запланирован ряд крупных событий, среди которых выставка проекта и издание первого в Бурятии каталога, отражающего современное состояние культуры в регионе.

Узнайте о проекте больше в социальных сетях: vkcom/sainuude, t.me/sainuude, Vk.com/vebrf, Vk.com/ao_gtlk и на сайте проекта: https://xebxab.space/sainuu/listen.

Фото: ulan-ude-eg.ru

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