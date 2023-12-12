Общество 12.12.2023 в 07:00
В Улан-Удэ отменили занятия у 1-6 классов первой смены
Сейчас за окном минус 36 градусов
Текст: Андрей Константинов
Занятия первой смены для 1-6 классов школ Улан-Удэ отменяются в связи температурой воздуха на улице -36 градусов, сообщили в Комитете по образованию.
Там напомнили, что родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.
Фото: «Номер один»
Там напомнили, что родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.
Фото: «Номер один»
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