В Улан-Удэ отменили занятия у 1-6 классов первой смены

Занятия первой смены для 1-6 классов школ Улан-Удэ отменяются в связи температурой воздуха на улице -36 градусов, сообщили в Комитете по образованию.Там напомнили, что родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.Фото: «Номер один»