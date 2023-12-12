В Улан-Удэ в автобусах постараются поддерживать комфортную температуру

В связи с сильными морозами в Улан-Удэ на особом контроле руководства предприятия и администрации города утренний выход на линию автобусов большого и среднего класса МУП «Городские маршруты».Водители нашего предприятия прошли инструктаж – им еще раз напомнили о необходимости заезжать на каждый остановочный пункт, открывать все двери для удобства входа и выхода пассажиров.Кроме того, увеличена норма расхода дизельного топлива, чтобы в салонах автобусов всегда поддерживалась комфортная температура.Пассажиры могут обращаться в любое время по вопросам работы муниципальных автобусов в диспетчерскую службу МУП «Городские маршруты» по телефону - 44-72-10.