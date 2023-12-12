Из Бурятии вновь откроется авиарейс в Монголию

С 27 января 2024 года авиакомпания «ИрАэро» начнет полеты по маршруту Улан-Удэ - Улан-Батор - Улан-Удэ. Рейс будет осуществляться один раз в неделю, по воскресеньям, сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.





Как уточнили в авиакомпании, рейсы Улан-Удэ – Улан-Батор будут выполняться на самолётах CRJ-200. Цена билета в одну сторону составит от 9955 рублей.

