Общество 12.12.2023 в 09:09
Из Бурятии вновь откроется авиарейс в Монголию
Полеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро» один раз в неделю
Текст: Андрей Константинов
С 27 января 2024 года авиакомпания «ИрАэро» начнет полеты по маршруту Улан-Удэ - Улан-Батор - Улан-Удэ. Рейс будет осуществляться один раз в неделю, по воскресеньям, сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Как уточнили в авиакомпании, рейсы Улан-Удэ – Улан-Батор будут выполняться на самолётах CRJ-200. Цена билета в одну сторону составит от 9955 рублей.
Напомним, авиасообщение между Улан-Удэ и Улан-Батором было возобновлено летом 2022 года после перерыва из-за пандемии коронавируса. Полеты осуществляла монгольская авиакомпания «Хунну Эйр». Сначала она летала дважды в неделю. Но маршрут оказался настолько востребованным, что затем число рейсов увеличили до четырех, а с ноября 2022 года – до 5.
«Улан-Батор становится восточным хабом для России и даёт возможность россиянам летать по самым разным направлениям - Южная Корея, Япония, Тайланд, чего нет в России на прямых рейсах», - комментировал тогда Дмитрий Гармаев.
Однако в 2023 году ситуация изменилась. Резво начавшийся после окончания пандемии туристический поток из Монголии в Бурятию резко просел. В итоге в сентябре монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» объявила о сворачивании прямого рейса из Улан-Удэ в Улан-Батор.
Фото: «Номер один»
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