Общество 12.12.2023 в 09:20

В Тарбагатайском районе орудовала ОПГ по сбыту наркотиков

Парни из Улан-Удэ продавали синтетические наркотики с помощью Интернета
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Текст: Ольга Лазарева
В Тарбагатайском районе орудовала ОПГ по сбыту наркотиков
Прокуратура Тарбагатайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Улан-Удэ, которых признали виновными в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в особо крупном размере).

Установлено, что молодые люди договорились совместно незаконно реализовывать наркотические средства синтетического происхождения на территории Республики Бурятия и Забайкальского края через магазин в сети «Интернет». В этих целях в ноябре и декабре 2022 года они несколько раз приобрели наркотические средства, после чего, разделив их на миниоптовые партии, поместили в тайники-«закладки». Часть наркотиков хранили в целях сбыта по месту проживания одного из них.

Преступные действия соучастниками не были доведены до конца, поскольку наркотические средства изъяли сотрудники полиции.

Тарбагатайский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновных к 10 и 11 годам лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Автомобиль «Тойота Виш», на котором осуществлялась незаконная деятельность, связанная с оборотом наркотиков, полученные от их реализации денежные средства обращены в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.
 

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