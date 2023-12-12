В Бурятии 321 жителю произвели перерасчет оплаты за теплоснабжение

Северобайкальская межрайонная прокуратура в связи с коммунальной аварией, произошедшей в октябре 2023 года, провела проверку исполнения жилищного законодательства.

27 октября 2023 года на центральной котельной п. Нижнеангарск Северо-Байкальского района была остановлена работа котла в связи с утечкой воды. На 36 часов частично на территории населенного пункта прекратили подачу теплоснабжения. В целях защиты прав жителей межрайонный прокурор директору ресурсоснабжающей организации внес представление, по результатам рассмотрения которого 321 потребителю тепловой энергии произвели перерасчет платы за теплоснабжение за период его отсутствия.

Также в отношении руководителя предприятия возбудили дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), ему назначили наказание в виде предупреждения.