Общество 12.12.2023 в 09:58

В Бурятии родители студентов тоже требуют отмены занятия из-за морозов

Они возмущены, что за пропуски учащимся грозят отчислением
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии родители студентов тоже требуют отмены занятия из-за морозов
В паблике «Аноним Zакаменск» появился необычный пост - буквально крик души. Родители студента возмущены – почему их ребенок обязан ходить на учебу в лютые морозы? 

«Здравствуйте, уважаемые закаменцы и учителя техникума. Обращаются к вам родители. Скажите, пожалуйста, почему при градусах минус 39-40 мой ребёнок должен идти и морозиться? Даже в городе не учатся в учебных заведениях при такой температуре. Я понимаю, что они студенты, но что нелюди что ли? Сами на машинах ездите, а они пешком ходят. С Красного двора пока идёшь всё отморозишь. А кто-то тоже живёт неблизко. Решите как-то этот вопрос! За пропуски грозите отчислением, но простите в такую погоду собаку выгнать жалко, а я ребёнка - пусть он и взрослый, отправлять буду? Что за бардак творится тут? Главе района писать будем, если не примите меры. Уверена, нас много», - пишет автор анонимного поста. 

Однако в комментариях возмущенного родителя не поддержали: 

- Это студенты, а не школьники.
- Какие нытики пошли!
- Студенты всё жизнь при любом морозе ходили на пары.  
- Давайте тогда и взрослым в - 39/40 рабочие дни отменим. А то что, мы не люди что ли, - пишут сельчане. 

Фото: Pixabay.com 
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