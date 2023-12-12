В Бурятии родители студентов тоже требуют отмены занятия из-за морозов

В паблике «Аноним Zакаменск» появился необычный пост - буквально крик души. Родители студента возмущены – почему их ребенок обязан ходить на учебу в лютые морозы?«Здравствуйте, уважаемые закаменцы и учителя техникума. Обращаются к вам родители. Скажите, пожалуйста, почему при градусах минус 39-40 мой ребёнок должен идти и морозиться? Даже в городе не учатся в учебных заведениях при такой температуре. Я понимаю, что они студенты, но что нелюди что ли? Сами на машинах ездите, а они пешком ходят. С Красного двора пока идёшь всё отморозишь. А кто-то тоже живёт неблизко. Решите как-то этот вопрос! За пропуски грозите отчислением, но простите в такую погоду собаку выгнать жалко, а я ребёнка - пусть он и взрослый, отправлять буду? Что за бардак творится тут? Главе района писать будем, если не примите меры. Уверена, нас много», - пишет автор анонимного поста.Однако в комментариях возмущенного родителя не поддержали:- Это студенты, а не школьники.- Какие нытики пошли!- Студенты всё жизнь при любом морозе ходили на пары.- Давайте тогда и взрослым в - 39/40 рабочие дни отменим. А то что, мы не люди что ли, - пишут сельчане.Фото: Pixabay.com