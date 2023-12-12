Общество 12.12.2023 в 10:20

В Бурятии реконструировали ДК «Шахтер»

Мраморная плитка, лепнина на потолках – в ДК Гусиноозерска сохранены все детали советской эпохи  
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В Бурятии реконструировали ДК «Шахтер»
Масштабный капитальный ремонт ДК завершен в шахтерской «столице» Бурятии - в городе Гусиноозерске. Лепнина на потолке, мраморные лестницы, старинные памятники - все элементы советского стиля во Дворце культуры сохранены.

Сейчас на объекте остались последние штрихи, и совсем скоро гусиноозерцы смогут оценить окончательный вид одного из самых популярных зданий в городе. За ходом ремонтных работ следили специалисты Управления капитального строительства Бурятии, сообщили в его пресс-службе.

Гусиноозерск – город энергетиков и шахтеров, его жители трудятся на двух угольных разрезах и на Гусиноозерской ГРЭС. Как признаются гусиноозерцы, все ждут завершения ремонта и открытия любимого Дворца культуры. Ведь «Шахтер» - это центр притяжения для всех местных жителей. Здесь проводят концерты, занятия в кружках и секциях и даже совершаются браки.

«Капитальный ремонт Дома культуры начался в феврале этого года. Работа была проведена действительно масштабная, рабочие восстановили историческое здание. Мы не раз приезжали в Гусиноозерск посмотреть, как продвигаются работы. Еще месяц назад здесь кипел рабочий процесс, а сегодня уже практически все завершено и проходит уборка помещений. В здании отремонтировали системы отопления, электроснабжения, вентиляции, канализации и выполнили внутреннюю отделку. На ремонт объекта направили более 111 млн рублей в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

«ДК «Шахтер» не ремонтировался 65 лет - с самого момента постройки. Конечно, за все эти годы накопилось много проблем», - рассказала председатель Комитета по культуре администрации Селенгинского района Наталья Аюшеева.

В здании не только заменили инженерные системы, но также обновили внутреннюю отделку и отреставрировали фасад.


«В рамках капремонта на объекте восстановили старинные архитектурные элементы, мраморную плитку и все инженерные системы», - добавил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Отметим, Дом культуры «Шахтер» в Гусиноозерске был построен в 1958 году. Комплексный капитальный ремонт здания не проводился со дня открытия. Свои двери обновленное здание откроет уже 13 декабря.

Фото: Управление капитального строительства Бурятии
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Гусиноозерск ДК ремонт

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