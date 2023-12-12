В Бурятии простились с погибшим на СВО добровольцем

10 декабря в поселке Клюевка простились с 32-летним Денисом Алексеевым. В июне 2023 года он добровольцем ушел на спецоперацию.Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Денис Алексеев родился 5 мая 1991 года в поселке Клюевка. После школы поступил в Байкальский техникум отраслевых технологий по специальности «электрогазосварщик». Затем работал в АО «Рудник Александровский» в Читинской области, в ПАО «Бурятзолото» в поселке Самарта, ООО «Дорстрой».«Как сотрудника Дениса отличали исполнительность и большая ответственность за порученное дело и выполнение своих должностных обязанностей. Он обладал высокими профессиональными и моральными качествами. За весь период работы Денис Сергеевич зарекомендовал себя как добросовестный, аккуратный и внимательный работник. В общении с коллегами по работе был всегда уважителен, добр, отзывчив. За свою работу пользовался в трудовом коллективе заслуженным уважением», сообщили в чате.В июне 2023 года Денис Алексеев принял добровольное решение участвовать в спец операции. Погиб 11 октября.«Денис оставался всегда верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. На службе проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку», - рассказывает «Кабанск-инфо.24/7».За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Денис Алексеев награжден орденом Мужества посмертно.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»