Общество 12.12.2023 в 10:49

В Бурятии простились с погибшим на СВО добровольцем

За отвагу и самоотверженность Дениса Алексеева наградили орденом Мужества посмертно
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии простились с погибшим на СВО добровольцем
10 декабря в поселке Клюевка простились с 32-летним Денисом Алексеевым. В июне 2023 года он добровольцем ушел на спецоперацию.

Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Денис Алексеев родился 5 мая 1991 года в поселке Клюевка. После школы поступил в Байкальский техникум отраслевых технологий по специальности «электрогазосварщик». Затем работал в АО «Рудник Александровский» в Читинской области, в ПАО «Бурятзолото» в поселке Самарта, ООО «Дорстрой».

«Как сотрудника Дениса отличали исполнительность и большая ответственность за порученное дело и выполнение своих должностных обязанностей. Он обладал высокими профессиональными и моральными качествами. За весь период работы Денис Сергеевич зарекомендовал себя как добросовестный, аккуратный и внимательный работник. В общении с коллегами по работе был всегда уважителен, добр, отзывчив. За свою работу пользовался в трудовом коллективе заслуженным уважением», сообщили в чате.

В июне 2023 года Денис Алексеев принял добровольное решение участвовать в спец операции. Погиб 11 октября.

«Денис оставался всегда верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. На службе проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку», - рассказывает «Кабанск-инфо.24/7».

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Денис Алексеев награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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