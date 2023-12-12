Общество 12.12.2023 в 11:07

В Улан-Удэ сообщили об отмене занятий у 1-8 классов второй смены

По состоянию на 11 часов на улице было -37 градусов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сообщили об отмене занятий у 1-8 классов второй смены
Занятия второй смены для 1-8 классов школ Улан-Удэ отменяются в связи температурой воздуха на улице -37 градусов. Об этом сообщили в Комитете по образованию. Напомним, ранее занятия были отменены для учеников 1-6 классов первой смены.

В Комитете по образованию отметили, что родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.

Фото: «Номер один»
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