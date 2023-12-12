В Улан-Удэ сообщили об отмене занятий у 1-8 классов второй смены

Занятия второй смены для 1-8 классов школ Улан-Удэ отменяются в связи температурой воздуха на улице -37 градусов. Об этом сообщили в Комитете по образованию. Напомним, ранее занятия были отменены для учеников 1-6 классов первой смены.В Комитете по образованию отметили, что родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.Фото: «Номер один»