Общество 12.12.2023 в 11:51

В выборах президента РФ готовы принять участие более 60% россиян

По мнению каждого второго, президентские выборы пройдут скорее спокойно
A- A+
Текст: Номер один
В выборах президента РФ готовы принять участие более 60% россиян
Приближается главное политическое событие страны — выборы президента России. Хотя проект постановления об их назначении на 17 марта 2024 года был рассмотрен на днях, верное представление о сроках проведения президентских выборов есть более чем у половины россиян (61%): 36% назвали точную дату, каждый четвертый — год без уточнения месяца (25%), сообщает ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса россиян на тему предстоящих президентских выборов, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).


Намерение принять участие в предстоящих выборах президента России декларируют 78% наших сограждан, в том числе 61% заявили об этом с полной уверенностью («точно приму»). Определиться с участием ближе к выборам планируют еще 13%, доля не готовых отдать свой голос на сегодняшний день составляет 8%.

Дать оценку ходу проведения президентских выборов в марте 2024 года смогли две трети россиян (66%): каждый второй опрошенный ожидает, что они пройдут скорее спокойно (54%), каждый восьмой — что скорее бурно (12%). Каждый третий затруднился оценить ход грядущих выборов (34%).


Абсолютное большинство россиян считают предстоящие выборы президента России важным событием не только для страны (89%), но и для себя лично (84%). Среди электорально активных граждан — тех, кто собирается принять участие в предстоящих выборах главы государства (доля группы — 78%), показатели достигают 94% и 92% соответственно.

Фото: «Номер один»
Теги
президент РФ выборы опрос

Все новости

В Бурятии одинокая пенсионерка обожглась и затопила массажный салон
12.12.2023 в 14:49
В Бурятии школьники бегают в туалет на улицу
12.12.2023 в 14:32
Жители Улан-Удэ жалуются на зловонную помойку
12.12.2023 в 14:18
В Бурятии назначили врио главы Бичурского района
12.12.2023 в 14:15
В районах Бурятии возросло количество штрафов за самовыгул собак
12.12.2023 в 14:05
В Бурятии принято решение о субсидировании покупки дров в Центральной экологической зоне Байкала
12.12.2023 в 13:55
Бурятский театр оперы и балета открыл гастроли в Москве
12.12.2023 в 13:41
Для предпринимателей Бурятии проведут семинар
12.12.2023 в 13:39
В Бурятии начались суды над подрядчиком, из-за которого перевернулись сразу две машины
12.12.2023 в 13:09
Глава Бурятии вступил в «Движение первых»
12.12.2023 в 13:06
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
В Бурятии школьники бегают в туалет на улицу
Чиновники взяли «туалетную» проблему на контроль
12.12.2023 в 14:32
Жители Улан-Удэ жалуются на зловонную помойку
Речь идет о микрорайоне Стеклозавод
12.12.2023 в 14:18
В районах Бурятии возросло количество штрафов за самовыгул собак
За прошедшую неделю было составлено 86 протоколов
12.12.2023 в 14:05
В Бурятии принято решение о субсидировании покупки дров в Центральной экологической зоне Байкала
Однако оно касается лишь отдельных категорий населения поселков у Байкала, не решая проблем для всех остальных
12.12.2023 в 13:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru