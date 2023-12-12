Общество 12.12.2023 в 11:51
В выборах президента РФ готовы принять участие более 60% россиян
По мнению каждого второго, президентские выборы пройдут скорее спокойно
Текст: Номер один
Приближается главное политическое событие страны — выборы президента России. Хотя проект постановления об их назначении на 17 марта 2024 года был рассмотрен на днях, верное представление о сроках проведения президентских выборов есть более чем у половины россиян (61%): 36% назвали точную дату, каждый четвертый — год без уточнения месяца (25%), сообщает ВЦИОМ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса россиян на тему предстоящих президентских выборов, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Намерение принять участие в предстоящих выборах президента России декларируют 78% наших сограждан, в том числе 61% заявили об этом с полной уверенностью («точно приму»). Определиться с участием ближе к выборам планируют еще 13%, доля не готовых отдать свой голос на сегодняшний день составляет 8%.
Дать оценку ходу проведения президентских выборов в марте 2024 года смогли две трети россиян (66%): каждый второй опрошенный ожидает, что они пройдут скорее спокойно (54%), каждый восьмой — что скорее бурно (12%). Каждый третий затруднился оценить ход грядущих выборов (34%).
Абсолютное большинство россиян считают предстоящие выборы президента России важным событием не только для страны (89%), но и для себя лично (84%). Среди электорально активных граждан — тех, кто собирается принять участие в предстоящих выборах главы государства (доля группы — 78%), показатели достигают 94% и 92% соответственно.
Фото: «Номер один»
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса россиян на тему предстоящих президентских выборов, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Намерение принять участие в предстоящих выборах президента России декларируют 78% наших сограждан, в том числе 61% заявили об этом с полной уверенностью («точно приму»). Определиться с участием ближе к выборам планируют еще 13%, доля не готовых отдать свой голос на сегодняшний день составляет 8%.
Дать оценку ходу проведения президентских выборов в марте 2024 года смогли две трети россиян (66%): каждый второй опрошенный ожидает, что они пройдут скорее спокойно (54%), каждый восьмой — что скорее бурно (12%). Каждый третий затруднился оценить ход грядущих выборов (34%).
Абсолютное большинство россиян считают предстоящие выборы президента России важным событием не только для страны (89%), но и для себя лично (84%). Среди электорально активных граждан — тех, кто собирается принять участие в предстоящих выборах главы государства (доля группы — 78%), показатели достигают 94% и 92% соответственно.
Фото: «Номер один»
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