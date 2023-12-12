Общество 12.12.2023 в 12:27

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии увеличит штат социальных координаторов

Они появятся в Бичурском и Закаменском районах
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Текст: Андрей Константинов
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии увеличит штат социальных координаторов
11 декабря в ходе межведомственной комиссии при главе республики руководитель филиала государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» в Бурятии Илья Михалев рассказал о предстоящих планах и итогах работы госфонда за 6 месяцев. В частности, он отметил важность работы социальных координаторов фонда.

- С начала работы филиала социальные координаторы выполняют важнейшие функции. Они выстраивают межведомственные рабочие связи с районными администрациями и администрациями сельских поселений, районными отделами соцзащиты, социального фонда, районными больницами и волонтерскими объединениями. Помогают обратившимся решить вопросы предоставления мер социальной поддержки, денежных выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий, получения юридической помощи и ряд других, - рассказал Илья Михалев.

По поручению центрального аппарата фонда «Защитники Отечества» социальные координаторы теперь также появятся в Бичурском и Закаменском районах Бурятии.

Также Илья Михалев рассказал и о других направлениях работы. Так, при содействии некоммерческих общественных организаций филиал фонда организует культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Всего за шесть месяцев работы госфонда участие в таких мероприятиях приняло более 2 тыс. человек. По состоянию на 11 ноября 2023 года из поступивших запросов 81% полностью решен. В рамках оказания психолого-психотерапевтической помощи ветеранам боевых действий, членам семей погибших заключен договор с ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» для организации оказания помощи в филиале фонда. Клинический психолог проводит первичное психологическое консультирование с определением последующей тактики ведения обратившихся за психологической помощью. С начала работы фонда психологом организованы индивидуальные и групповые занятия для военнослужащих и их семей.

Совместно с правительством Бурятии в аэропорту «Байкал» фондом организована встреча прилетающих военнослужащих. Делегация встречает прилетающие самолеты, участников спец операции с хадаками.

Также филиал фонда «Защитники Отечества» разрабатывает программу по трудоустройству ветеранов боевых действий.

- Предлагаем создать межведомственную рабочую группу по трудоустройству ветеранов боевых действий. Хотелось бы внести предложение по определению якорных организаций по трудоустройству с базой вакансий, а также стартовой субсидией в натуральном виде в сфере сельского хозяйства, - отметил руководитель филиала госфонда.

Напомним, филиалы фонда «Защитники Отечества» созданы в 2023 году по поручению президента России Владимира Путина во всех регионах страны. В Улан-Удэ филиал открылся 31 мая, его координатором выступил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов.

Деятельность филиала направлена на выполнение задач по содействию в вопросах получения полагающихся мер социальной поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психолого-психотерапевтическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, адаптации жилого помещения инвалидов, содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, вовлечение ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение, участию в спортивных мероприятиях, по увековечиванию памяти ветеранов СВО с привлечением общественных организаций, объединений ветеранов, волонтерских движений.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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