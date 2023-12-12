В Бурятии УФССП контролирует снабжение лекарствами

В Бурятии на контроле республиканского УФССП в 2023 году находится 20 исполнительных производств об обеспечении граждан бесплатными жизненно важными лекарственными препаратами и оказании медицинских услуг, сообщили в пресс-службе управления.На основании судебных решений жители республики обеспечиваются медикаментами, которые необходимо принимать постоянно. Под контролем судебных приставов-исполнителей больные получают медицинские препараты, назначаемые при хроническом миелолейкозе, муковисцидозе, противоэпилептические средства, иммуноглобулин, тест-полоски для измерения уровня сахара в крови и др.Отметим, в случаях неисполнения требований исполнительных документов об обеспечении граждан необходимыми бесплатными лекарствами судебные приставы-исполнители могут привлекать ответственных лиц организаций-должников к административной и уголовной ответственности.Фото: pixabay.com