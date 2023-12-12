В Бурятии стала известна еще одна причина перебоев со светом

В зимнее время стало особенно много случаев отключения электроэнергии. Во-многом это связано с массовым включением электрокотлов, теплообогревателей. И без того ветхие сети не выдерживают таких нагрузок. Однако если эти причины можно хотя бы понять, то есть и другие – менее насущные. В Бурятии предприимчивые дельцы используют свет не по назначению.«Хочу написать о наболевшем, тема электричества. Вот есть у меня знакомый товарищ, он занимается майнингом биткоина, и эти машинки у него установлены в разных районах города в большей части в пригороде. Тема, видимо, выгодная, даже в Иркутске стоят они у него. Но есть одно. Эти машинки потребляют неимоверное количество электроэнергии. Один раз чуть дом у него не сгорел из-за перегрева сети. И я заметил, что в тех районах, где стоят его машинки постоянно перебои со светом, авария за аварией. Ну и обычные потребители, конечно же, добавляют нагрузку на сети, но людям сейчас нужен свет и тепло. А этому чуваку не нужно столько тепла, они тупо просто работаю в пустых гаражах и зданиях круглосуточно и таких «бизнесменов» в нашей Республике много. Нужен какой-то механизм для борьбы с ними . У нас и так электросети на ладан дышат а тут ещё эти халявщики прилипалы!», - возмущает автор поста в паблике Аноним 03.В комментариях возмущены таким «бизнесом»:- Его действия приводят к перенагрузкам электросетей. Если бы он майнил одной-двумя видюхами, вопросов бы не было. Но, скорее всего, он накупил десятки видеокарт, и разбросал их по разным районам города.- В Думе ждут, что закон о регулировании майнинга заработает в 2024 году.Хотя есть и сочувствующие:- Если вы уж так завидуете, то пишите донос. Нынче популярная тема. В последнее время наше государство то и ждет, чтобы люди друг на друга писали письма счастья. Отожмут у вашего знакомого все и на этом все закончится. Ведь он то ничего не крадет, а лишь пытается выжить в сложных условиях, а вы зависть включили.Между тем, энергетики сообщают о том, что майнинг действительно вредит электроснабжению потребителей. Чтобы «закрыть лавочку» для таких дельцов можно сообщить на горячую линию.- Майнинг в необорудованных местах вредит электроснабжению потребителей, особенно сейчас, когда из-за холодов, нагрузка на сети значительно возросла. Вы можете передать информацию об известных вам случаях по телефону: 88002200220, - прокомментировали «Номер один» в ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго.